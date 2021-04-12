Собираясь в отпуск, не ищите «встреч» с малознакомым коронавирусом - Ропотребнадзор

50 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+27), Североморске (+6) и Мончегорске (+5).

Чем ближе лето, тем больше жителей региона стремятся уехать на отдых, среди направлений есть и заграница. Но эпидемиологи предупреждают, такие путешествия могут обернуться встречей с новыми разновидностями штаммов коронавируса. Об это в интервью «Известиям» рассказал замдиректора по научной работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По словам эксперта, сейчас все случаи мутировавшего коронавируса — британского и южноафриканского штаммов — завозятся в основном из Турции. Но есть риск привезти домой из поездки и более заразные японскую или бразильскую разновидности. Поэтому Роспотребнадзор настоятельно рекомендует тем, кто всё-таки собрался в отпуск, выбирать регионы нашей страны, при этом не отказываться от санитарных требований — соблюдать социальную дистанцию и носить маски.