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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.21 19:30

Собираясь в отпуск, защитись от коварных клещей!

Лето – пора отпусков, отдыха на юге. Солнце, море, природа и клещи. Защитить себя и своих близких от опасных насекомых можно с помощью прививки. В многопрофильном медицинском центре «Губернский лекарь» предоставляется услуга вакцинации от клещевого энцефалита для взрослых и детей.

Клещевой энцефалит – опасная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. В результате заражения человек может остаться инвалидом. Лечения от этой инфекции нет, но можно защититься от неё с помощью прививки.

Виктория Бондарь, терапевт медицинского центра «Губернский лекарь»: «Проводится прививочка в плечо, в дельтовидную мышцу, внутримышечно делается инъекция. С интервалом в две недели или за месяц перед отъездом. Желательно за месяц или за две недели до отъезда, чтобы успел сформироваться иммунитет».

Так как клещи обитают практически во всех регионах России, надеяться на «авось» крайне рискованно. Врачи настоятельно рекомендуют заботиться о своём здоровье и здоровье близких. В медицинском центре «Губернский  лекарь» прививку можно сделать быстро и недорого.

Виктория Бондарь, терапевт медицинского центра «Губернский лекарь»: «Записаться можно через нашу регистратуру, телефон доступен 400-510. Работает с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, мы работаем в выходные дни, в субботу и воскресенье. Вакцинация проводится по предварительной записи. Записаться можно также через сайт. Стоимость вакцинации с осмотром врача – 1100 рублей».

Вакцинация детей проводится с 1 года. После прохождения прививки каждый пациент получает сертификат, который в случае необходимости можно предъявить при обращении за медицинской помощью в других регионах.

 

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