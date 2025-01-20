Соблазн довёл северянку до преступления

Присвоить чужую, пусть и оставленную без присмотра вещь, тоже считается преступлением. Об этом напомнили сотрудники полиции, которые недавно задержали молодую девушку, совершившую такую кражу в Мурманске.

Присвоить чужую, пусть и оставленную без присмотра вещь, тоже считается преступлением. Об этом напомнили сотрудники полиции, которые недавно задержали молодую девушку, совершившую такую кражу в Мурманске.

Владелец по невнимательности оставил свой телефон на одной из заправок города, вернувшись и не обнаружив гаджет, он обратился в органы правопорядка.

Подозрение пало на 24-летнюю девушку, которая призналась в краже и продаже смартфона.

В отношении неё возбуждено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы.