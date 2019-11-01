День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.19 19:30
Соблазн велик – мурманчанин, похитив у друга банковскую карту, снял с неё 135 тысяч рублей
Потерпевший отдыхал в одном из баров Мурманска, когда с его счёта пропали 135 тысяч рублей. Стражи порядка смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний знакомый жертвы, который после совместного распития спиртного украл банковскую карту и снял деньги в ближайшем банкомате.
Полицейские задержали мужчину, который сразу же признался в содеянном. Он рассказал, что ему был известен ПИН-код карты друга и сумма, находившаяся на счёте. В какой-то момент воришка просто не смог устоять от соблазна лёгкой наживы.
Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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