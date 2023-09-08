Соблюдение чистоты в подъездах - задача не только жильцов, но и управляющих компаний, или Что делать с мусоропроводами?

Помимо регулярных уборок площадок и лестниц, нужно помнить и о чистоте мусоропроводов.

В доме на улице Аскольдовцев, 35/1 с самого утра кипит работа. Здесь выполняют не просто уборку территории и подъезда, а промывку и дезобработку мусоропровода и мусоростволов.

Жильцы пятиэтажки обратились в свою управляющую компанию, так как им очень сильно мешал неприятный запах. Причина была быстро обнаружена и уже устранена. Причём совсем новым оборудованием.

Галина Сидорова, генеральный директор управляющей компании: «Принято решение провести эксперимент с новым оборудованием. Это мойка высокого давления и парогенератор. Мы сегодня помоем камеры и мусороствол от отложений, которые на мусоростволе отложились. От этого, конечно, и был запах».

Такой вид уборки, по словам специалистов, нужно проводить регулярно раз в 3-6 месяцев. Это не просто чистка, а мера профилактики против появления насекомых и грызунов в доме. Однако, лучший способ избавиться от них навсегда – перекрыть мусоропровод.

Сания Смирнова, жительница дома: «Зачем нам мусоропровод? Крысы, лишний запах – нам не надо это. У нас пятиэтажное здание. Мы не в состояние выйти? За домом у нас стоят контейнеры, мы все вынесем».

Представители управляющей компании отмечают, что такой подход самих жильцов к делу бывает не всегда. Не каждый готов отказаться от удобств в подъезде ради своей безопасности. Однако, на сегодняшний день это единственный действенный способ. А освобожденные от мусора камеры управляющие компании чаще всего ремонтируют и делают из них места для хранения колясок жильцов.