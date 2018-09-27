Собрать на скорость кубик Рубика – как дважды два!

В детской библиотеке прошли соревнования по скоростной сборке кубика

Собрать кубик Рубика на скорость трудно, а собрать его с помощью одной руки кажется и вовсе невозможным. Но мурманские школьники на соревнованиях по спидкубингу доказали, что всё возможно, если много тренироваться.

Павел Кузнецов, волонтер областной детско-юношеской библиотеки, вот уже несколько лет он учит ребят собирать кубик Рубика. Для тех, кто приходит на его занятия впервые, этот процесс кажется чем-то невероятным. Собрать хотя бы одну сторону, не говоря о том, чтобы решить цветную головоломку полностью или на скорость, задача не из лёгких. Но уже через несколько уроков, изучив алгоритмы и правила игры, воспитанники без помощи наставника в течение нескольких секунд и даже одной рукой ловко составляют кубик, решая логическую задачу.

- Это увлечение абсолютно гарантирует продвижение в учебе, - уверяет Павел Кузнецов, тренер по спидкубингу. - Я занимаюсь спидкубингом пять лет и мною замечено, что у детей улучшаются и математические и логические способности.

Чаще всего спидкубингом – сборкой игрушки на скорость занимаются мальчики, но и единственная девочка, которая не побоялась принять участие в соревнованиях, по ловкости совсем не уступает парням. После таких тренировок развивается не только мелкая моторика, логическое мышление, но и особая ассоциативная память.

Пока такие соревнования любительские и проходят 4 раза в год, но в планах у организаторов сделать их официальными, чтобы они могли привлечь как можно больше детей к такому необычному, но полезному спорту.

По окончанию турнира были определены победители, им вручили грамоты и памятные сувениры.