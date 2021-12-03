Собрать съёмочную группу и создать фильм за 72 часа!

Кажется, что такое задание невыполнимо. А вот для обучающихся Арктической школы нет ничего невозможно.

Двор обычной многоэтажки в центре города стал локацией для съёмок фильма. Съёмочная группа небольшая, все новички. О том, как обращаться с камерой, светом и микрофоном ребятам рассказали на мастер-классах в региональной Арктической киношколе. В качестве дипломной работы выпускникам дали непростое задание - отснять короткометражку всего за 72 часа.

Рита Мосина, режиссёр: «Достаточно просто, если у тебя есть команда. Сейчас мы снимаем со сценаристом. Старая команда у нас распалась, сейчас у нас люди из других команд. Звукорежиссёры и операторы они просто нам помогают, так как нет возможности найти в такой промежуток времени людей на съёмку».

Денис Дмитриев - единственный профессионал в команде. Актёр без лишних раздумий согласился сыграть главную роль в новогодней комедии, несмотря на плотный график его работы. Ему не понаслышке известно, как важна поддержка креативной молодёжи на первых порах. По словам Дениса, сценарий незатейливый, но работать по нему достаточно занимательно.

Денис Дмитриев, актёр: «Я его не учил, но прочитал. Всё внезапно произошло, и ёлки на носу. А в этом кино можно импровизировать, что-то придумывать».

Комедийную 10-минутку оценят эксперты. Лучшая съёмочная группа получит средства на развитие собственного проекта. Задача Арктической киношколы воспитать сообщество фильммейкеров, а это сценаристы, звукорежиссёры, режиссёры монтажа, которых можно будет задействовать во время различных съёмок, проходящих на территории Мурманской области.