Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.21 19:30

Собрать съёмочную группу и создать фильм за 72 часа!

Кажется, что такое задание невыполнимо. А вот для обучающихся Арктической школы нет ничего невозможно.

Двор обычной многоэтажки в центре города стал локацией для съёмок фильма. Съёмочная группа небольшая, все новички. О том, как обращаться с камерой, светом и микрофоном ребятам рассказали на мастер-классах в региональной Арктической киношколе. В качестве дипломной работы выпускникам дали непростое задание - отснять короткометражку всего за 72 часа.

Рита Мосина, режиссёр: «Достаточно просто, если у тебя есть команда. Сейчас мы снимаем со сценаристом. Старая команда у нас распалась, сейчас у нас люди из других команд. Звукорежиссёры и операторы они просто нам помогают, так как нет возможности найти в такой промежуток времени людей на съёмку».

Денис Дмитриев - единственный профессионал в команде. Актёр без лишних раздумий согласился сыграть главную роль в новогодней комедии, несмотря на плотный график его работы. Ему не понаслышке известно, как важна поддержка креативной молодёжи на первых порах. По словам Дениса, сценарий незатейливый, но работать по нему достаточно занимательно.

Денис Дмитриев, актёр: «Я его не учил, но прочитал. Всё внезапно произошло, и ёлки на носу. А в этом кино можно импровизировать, что-то придумывать».

Комедийную 10-минутку оценят эксперты. Лучшая съёмочная группа получит средства на развитие собственного проекта. Задача Арктической киношколы воспитать сообщество фильммейкеров, а это сценаристы, звукорежиссёры, режиссёры монтажа, которых можно будет задействовать во время различных съёмок, проходящих на территории Мурманской области.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:50«Врачигерои». Научно-популярная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:45«Артист». Юбилейный концерт Михаила Шуфутинского, часть 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар потерял 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Участники конференции ПАСЗР считают необходимым обеспечить финансирование из федерального бюджета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика