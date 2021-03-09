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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.03.21 19:30

Собрать снег с улиц - только половина дела, необходимо его утилизировать

В Мурманске продолжается уборка снега. С интенсивными осадками воюют во всех районах города. Сегодня сити-менеджер Евгений Никора проверил, как идёт работа в Росляково.

Несмотря на то, что наступила календарная весна, зима в Заполярье отступать не планирует: на улицах города нередко бушуют снегопады, а количество работ для управляющих компаний растёт с каждым днём. На обращения северян администрация города откликается оперативно, ежедневному контролю подверглись дворы в районе дома №4 на улице Зеленая и №11 на улице Заводской в Росляково. К неожиданной проверке подрядчики оказались не готовы: проезд во двор завален снегом.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Вывод такой – контроль должен быть ежедневный и со стороны округа, и со стороны управляющих организаций за уборкой своими людьми и, соответственно, со стороныУуправления дорожного хозяйства в части тех территорий, проезды которых касаются уже зоны ответственности города».

Собрать снег с улиц - только половина дела, необходимо его утилизировать. По словам сити-менеджера, снежные кучи со дворов будут вывезены до 15 марта.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Снег важно не только вычистить, убрать, но и после этого с мест временного накопления снега во дворах вывезти на места постоянного складирования, соответственно для Росляково - это Североморск».

В связи с тяжёлыми погодными условиями все силы сейчас брошены на уборку дорог и улиц города, но не все подрядные организации подходят к своей работе ответственно. Именно поэтому администрация города проводит ежедневные проверки.

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