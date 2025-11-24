Семь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменовРЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсов
Собственное пространство для творчества и обсуждения новых идей появилось у школьников Полярного

В Городском историко-краеведческом музее новая кают-компания открыла свои двери для тех, кто хочет прикоснуться к морским традициям подводников и, в то же время, провести время с друзьями.

«Дизилюхи» - субмарины на дизельном топливе составляли основу знаменитой 4 эскадры подлодок Северного флота. Об этом юные полярнинцы знают из уст наставников, ветеранов эскадры, которые помогли в создании нового мобильного пространства в музее. Теперь у волонтёров добровольческого объединения «ВИМ» («Время, история, место) есть собственный уголок для размышлений, оформленный в морском стиле.

Владимир Волостных, волонтёр объединения «Время, история, место», г. Полярный: «Кают-компания – это очень функциональное место: тут и проводили операции, и ели, и разговаривали».

О том, что происходило на глубине, рассказывают стильные современные комиксы – за основу взяты, конечно, реальные истории моряков-подводников. Здесь можно познакомиться с профессиональным жаргоном и узнать о морских традициях. Ну, и конечно, такое пространство не может не натолкнуть школьников на мысли о будущей профессии.

Олег Кабалюк, ветеран 4 эскадры подводных лодок, г. Полярный: «Заинтересовать специальностью, потому что экипаж подводной лодки состоит из многих специальностей, начиная от штурмана, радиотехников… Это может заинтересовать ребят выбрать будущую специальность. Интересно всё, но что-то одно должно победить».

Олег Кабалюк, который в прошлом был командиром трёх подводных лодок, самым спортивным элементом пространства считает межотсечный люк – дверь вышла реальных размеров, оттого проходить в неё учили правильно: с правой ноги, нагибаясь телом, чтобы сберечь от удара голову.

В этой кают-компании можно многое, например, научиться семафорной азбуке. Это также одна из предложенных ребятами и воплощенная в проекте идей.

Малика Абишева, волонтёр объединения «Время, история, место», г. Полярный: «Я предложила поля для морского боя. Недавно мы с подругой уже поиграли».

Владимир Волостных, волонтёр объединения «Время, история, место», г. Полярный: «Здесь можно собрать пазл, поиграть в игру «Морской бой» с друзьями и изучить работу стробоскопа».

Мобильное пространство легко перенести и установить в любом месте, ведь главное её наполнение – это дети, для которых кают-компания станет точкой притяжения, местом для обсуждения и создания новых проектов.

Инна Волостных, научный сотрудник Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «А дальше пошли от ребят идеи, как должно быть организовано пространство: изначально это должна была быть выставка, но уже потом оказалось, что это будет пространство. Проект стал победителем грантового конкурса музейных программ «Гений места. Новое краеведение» и реализован грантом, предоставленным российским Фондом культуры».

Отметим, что «Срочное погружение» - не первая экспозиция в музее Полярного, посвященная подводникам. Целый зал отведён истории 4 эскадры, которая и стала источником вдохновения для волонтёров музея.

