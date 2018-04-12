Событие, которое меняет всю жизнь, покажут на сцене

В пятницу в Мурманском областном драматическом театре состоится премьера комедии «Спининг». На сцене выступят заполярные артисты под руководством режиссёра-постановщика из Санкт-Петербурга, который два с половиной месяца готовил премьеру спектакля.

Комедия в двух действиях рассказывает о сорокалетнем мужчине по имени Димон, который долгое время не приносил деньги в семью. Наконец он устроился на работу, вот только всю свою первую зарплату главный герой постановки оставляет в футбольном тотализаторе, разумеется, рассчитывая на выигрыш. Когда градус азарта понижается, а здравый смысл берет верх, на смену радости приходит страх... Страх перед женой Ирой, которая, чтобы отметить долгожданное событие, даже накрыла стол.

Однако Димону приходится сознаться жене, дочери и приглашённым гостям в том, то он может потерять деньги, если любимая футбольная команда не выиграет матч. Дальнейшие события переворачивают жизнь семьи с ног на голову.

- Главный сюжет спектакля мы пока не раскрываем. Это событие меняет отношение всей семьи в целом, - рассказывает Ольга Заяц, актриса. – Оно влияет и на отношения родителей, и на отношения дочери с родителями, и на отношение дочери с друзьями родителей. Очень многое меняется в их жизни. Под конец спектакля все персонажи становятся совершенно другими.

Постановщика пьесы пригласил в Мурманск из Санкт-Петербурга главный режиссёр Мурманского областного драматического театра Никита Ковалёв. Когда-то с Евгением Зайдом они были одногруппниками. Коллеги долго выбирали между разными сценариями и наконец, определились. Пьеса «Спининг» показалась наиболее актуальной и философской.

- Я надеюсь, что она затронет многие слои населения и будет интересна и подросткам, и старшему поколению, потому что там говорится о простых вечных истинах, которые хочется на сцене воплотить, чтобы они в жизнь перешагнули и пошли-пошли-пошли по стране, - говорит Евгений Зайд, режиссер-постановщик спектакля «Спининг».

Репетиции пьесы заняли у актёров два с половиной месяца. Работу режиссёра с артистами осложнял плотный график и гастроли труппы. А вот исполнители ролей, наоборот, сильной нагрузки не ощутили, работать со столичным гостем им очень понравилось. Многие даже надеются на повторение такого ценного опыта.

- Очень комфортно было работать. Потому что он был очень мягкий в обращении с артистами, - отмечает Алексей Худяков, актёр. - Он человек, который чётко говорит, что нужно делать и фонтанирует постоянно идеями.

Премьера спектакля состоится 13 и 14 апреля.