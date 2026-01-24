На базе учреждений образования и культуры Североморска развернуты пункты временного размещения для горожан, переживающих отключение теплоснабжения и электроэнергииМарина Табейкина: наша жизнь состоит из минусов и плюсов, или Как принимать правильные решения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.26 20:30

Событие недели: губернатор на пресс-конференции подвёл итоги 2025 года и обозначил приоритеты на 2026 год

Андрей Чибис подвёл итоги ушедшего года и обозначил приоритеты на будущее. Важнейшие вопросы, которые волнуют северян, задали представители средств массовой информации. Как прошла итоговая пресс-конференция губернатора Мурманской области, в нашем материале.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Альберт Дружак, первый заместитель начальника Мурманской таможни, и Мария Дубровская, председатель молодёжного совета Мурманской таможни.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Андрей Чибис подвёл итоги ушедшего года и обозначил приоритеты на будущее. Важнейшие вопросы, которые волнуют северян, задали представители средств массовой информации. Как прошла итоговая пресс-конференция губернатора Мурманской области, в нашем материале.

Семейные квартиры, частные дома и современные студии. О жилищном строительстве в Мурманске и Коле в следующем материале.

В столице Заполярья работает первый самый северный фиджитал-центр. Его уникальность - в слиянии киберспорта и физической активности. О том, как мурманские студенты оценивают пространство, где виртуальные победы помогают добиваться успеха на реальном поле, в нашем материале.

У школьников Мурманской области с 9 по 11 классы продолжается цикл олимпиад. В этот раз был проведён этап по информатике. Задания касались нескольких направлений предмета. Подробности узнаете прямо сейчас.

Всероссийская акция Министерства внутренних дел «Студенческий десант» знакомит ребят с непростой профессией правоохранителя не только в теории, но и на практике. Все подробности такой экскурсии в нашем материале.

Выставку 7 морей на полотнах художников мира открыли в областном художественном музее. «Вдохновленные морской стихией»: от разрушительных штормов до спокойствия водной глади в произведениях отечественных и зарубежных маринистов.

Многовековые традиции поморов богаты различными видами творчества – от плетения из бересты до изготовления козуль. Эти фигуры из теста считаются наиболее древним видом пекарской скульптуры. Вот уже 42 года северная мастерица посвящает себя этому ремеслу.

В столице Заполярья вновь провели чемпионат и первенство Мурманской области по художественной гимнастике. Свои спортивные навыки продемонстрировали юные участницы из разных уголков региона.

В Мурманскую область приехала делегация школьников из Луганска. Они активисты общественного молодёжного объединения «Движение Первых». Одним из первых культурных объектов, который посетили юные гости, стал Мурманский областной краеведческий музей.

в Мурманске стартовал чемпионат Ленинградского военного округа по футзалу и плаванию. Для этого спортивного события выделены две площадки – Легкоатлетической манеж и бассейн в спорткомплексе «Авангард». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила обе и об этом сейчас смотрите сюжет.

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» открыли выставку «Мир в твоих руках». На экспозиции представлены работы, выполненные в рамках проекта «КерамикАрт», который позволил людям с ограниченными возможностями здоровья освоить гончарное ремесло в рамках выездной мастерской.

Богослужения прошли в святынях всей Мурманской области: вечерняя служба накануне праздника Богоявления состоялась для прихожан Свято-Никольского храма Полярного. После чего по народной традиции, верующие окунулись в купели.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:40«Загадочные убийства Агаты Кристи». Художественный сериал, 18 серия (18+)00:55«Одиноки вместе». Художественный фильм (16+)02:35«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Прогноз-2030: оборот наличных в России может вырасти за 5 лет на 22-35%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар потерял 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский оперативный штаб: энергетики прилагают все необходимые усилия, чтобы минимизировать негативные последствия аварии на высоковольтных линиях «Россетей»-PRO ЖКХ (18+)В связи с аварийными ситуациями, произошедшими на линиях «Россетей», в Мурманской области введён режим повышенной готовности-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»