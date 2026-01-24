Событие недели: губернатор на пресс-конференции подвёл итоги 2025 года и обозначил приоритеты на 2026 год

Андрей Чибис подвёл итоги ушедшего года и обозначил приоритеты на будущее. Важнейшие вопросы, которые волнуют северян, задали представители средств массовой информации. Как прошла итоговая пресс-конференция губернатора Мурманской области, в нашем материале.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Альберт Дружак, первый заместитель начальника Мурманской таможни, и Мария Дубровская, председатель молодёжного совета Мурманской таможни.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Семейные квартиры, частные дома и современные студии. О жилищном строительстве в Мурманске и Коле в следующем материале.

В столице Заполярья работает первый самый северный фиджитал-центр. Его уникальность - в слиянии киберспорта и физической активности. О том, как мурманские студенты оценивают пространство, где виртуальные победы помогают добиваться успеха на реальном поле, в нашем материале.

У школьников Мурманской области с 9 по 11 классы продолжается цикл олимпиад. В этот раз был проведён этап по информатике. Задания касались нескольких направлений предмета. Подробности узнаете прямо сейчас.

Всероссийская акция Министерства внутренних дел «Студенческий десант» знакомит ребят с непростой профессией правоохранителя не только в теории, но и на практике. Все подробности такой экскурсии в нашем материале.

Выставку 7 морей на полотнах художников мира открыли в областном художественном музее. «Вдохновленные морской стихией»: от разрушительных штормов до спокойствия водной глади в произведениях отечественных и зарубежных маринистов.

Многовековые традиции поморов богаты различными видами творчества – от плетения из бересты до изготовления козуль. Эти фигуры из теста считаются наиболее древним видом пекарской скульптуры. Вот уже 42 года северная мастерица посвящает себя этому ремеслу.

В столице Заполярья вновь провели чемпионат и первенство Мурманской области по художественной гимнастике. Свои спортивные навыки продемонстрировали юные участницы из разных уголков региона.

В Мурманскую область приехала делегация школьников из Луганска. Они активисты общественного молодёжного объединения «Движение Первых». Одним из первых культурных объектов, который посетили юные гости, стал Мурманский областной краеведческий музей.

в Мурманске стартовал чемпионат Ленинградского военного округа по футзалу и плаванию. Для этого спортивного события выделены две площадки – Легкоатлетической манеж и бассейн в спорткомплексе «Авангард». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетила обе и об этом сейчас смотрите сюжет.

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» открыли выставку «Мир в твоих руках». На экспозиции представлены работы, выполненные в рамках проекта «КерамикАрт», который позволил людям с ограниченными возможностями здоровья освоить гончарное ремесло в рамках выездной мастерской.

Богослужения прошли в святынях всей Мурманской области: вечерняя служба накануне праздника Богоявления состоялась для прихожан Свято-Никольского храма Полярного. После чего по народной традиции, верующие окунулись в купели.