Событие недели: отчёт Андрея Чибиса о работе правительства за 2022 год поддержали все парламентские фракции

Президент Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почётное наименование «Гвардейская». За «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - говориться в указе. Соединение сформировано 1 декабря 1997 года. Гвардейскими принято называть элитные, заслуженные формирования разных родов войск России.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А расширить рамки информационного поля нам помогут гости программы: Кира Вебер, руководитель ателье «Комод», Дмитрий Митин, координатор «Молодёжки» Народного фронта в Мурманской области, и Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальный хирургии МОКБ им. Баяндина.

Но обо всём по порядку.

В Мурманской области потерпел крушение истребитель МиГ-31. Лётчики успели катапультироваться. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. «У МиГ-31 в ходе выполнения планового полёта, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолёт рухнул в озеро», - сказал собеседник агентства. «Пилоты, вероятно, катапультировались. Очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов», - добавил он. Крушение произошло в 10 км от Мончегорска в районе острова Риж-Губа. Туда выехали представители оперативных служб. В Министерстве обороны подтвердили информацию о падении самолёта, в ведомстве сообщили, что лётчики живы.

Президент Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почётное наименование «Гвардейская». За «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - говориться в указе. Соединение сформировано 1 декабря 1997 года. Гвардейскими принято называть элитные, заслуженные формирования разных родов войск России.

Глава МЧС России Александр Куренков посетил Северо-Западный авиационно-спасательный центр. В настоящее время в центре базируется 5 вертолётов, в том числе, поступившие в конце прошлого года два Ми-8 в арктическом исполнении. Первую серьёзную дистанцию вертолёты уже прошли, преодолев путь из Улан-Удэ в Санкт-Петербург. За 28 часов в воздухе борта преодолели около 5 тысяч км. При изготовлении воздушных судов применены отечественное оборудование и российские технологии. Эти вертолёты могут осуществлять полёты в условиях полярной ночи на большие расстояния, что очень важно для работы в условиях Арктики. Когда экипаж и техническая группа пройдут все этапы подготовки, вертолёты заступят на боевое дежурство в Мурманской области. Это произойдёт не позднее июля этого года», - сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Со дна Кольского залива военные Северного флота и представители Русского географического общества подняли останки американского истребителя «Аэрокобра» времён Великой Отечественной войны. Борт лежал на глубине более 100 метров. У истребителя лейтенанта Васина 2-й эскадрильи 255 полка авиации Северного флота 27 июня 1944 года отказал мотор, из-за чего была совершена вынужденная посадка на поверхность залива вблизи аэродрома Ваенга. В 2021 году самолёт обнаружили. После необходимой подготовки, «Аэрокобру» вытащили на поверхность. Увы, этот экземпляр плохо сохранился, большинство деталей специалисты используют для восстановления аналогичного самолёта, поднятого ранее со дна Щукозера. Этими работами занимается Музей военно-воздушных сил Северного флота.

Ключевое политическое событие этой недели – отчёт губернатора о работе регионального правительства за 2022 год. Запомнится он не только убедительными цифрами, но и серьёзной политической победой – главу региона поддержали все парламентские фракции. За 4 года губернаторства Андрею Чибису удалось продемонстрировать убедительные результаты и в экономике, и в социальном развитии региона. По этому вопросу дискуссий не было, напротив, в высокой оценке работы команды региона депутаты были едины. Экономика - рост за 4 года оставил почти 120 процентов. В развитие региона вложено почти 893 млрд рублей инвестиций. В Мурманской области создана территория опережающего развития «Столица Арктики», один из якорных проектов - первый в мире завод по производству линий сжижения природного газа «НОВАТЭК-Мурманск», а морской торговый порт «Лавна» с проектом строительства нового угольного терминала на западном берегу Кольского залива уже в этом году сможет принять первый груз. В стадии технического перевооружения находится порт Витино. В 2022 году решение о газификации Мурманской области было поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «На сегодняшний день «Газпром» уже приступил к проектированию магистрального газопровода», - отметил Андрей Чибис. В Мурманской области реализуются проекты по разработке наиболее перспективных российских месторождений литиевых руд, которые станут важным звеном в обеспечении технологического суверенитета Российской Федерации. В результате усилий правительства Мурманской области в 2022 году регион сохранил лидерство в рейтинге устойчивого развития Арктики. Наряду с федеральными, в Мурманской области регулярно внедряются региональные меры поддержки населения: «Зарплата мамы», «Работа рядом» и другие. Всего в Мурманской области действует 64 вида социальных выплат, а их получателями являются 327 тысяч жителей региона. За полгода Центр поддержки семей мобилизованных северян и участников СВО решил более 10 тысяч поступивших вопросов.

Повышенный запрос на киберспорт у молодёжи показал фестиваль компьютерных игр «Мяч на Имандре» в Мончегорске. Мужчины и женщины разных возрастов сразились за звание лучшего киберспортсмена...

На Семёновском озере состоялось профилактическое мероприятие «Тонкий лёд». Сотрудники МЧС рассказали школьникам как вести себя, когда человек попал под лёд…

Лишился не только прав, но и автомобиля. В Мурманске осудили водителя, севшего за руль в нетрезвом виде. Об этом рассказали в прокуратуре Ленинского района Мурманска. Алёна Иванова, помощник прокурора Ленинского района Мурманска: «Пьяные за рулем, увы, нередкость. Так, в Первомайском округе Мурманска неравнодушные жители города задержали водителя, который грубо нарушал правила и ездил по встречной полосе, создавая аварийные ситуации. Уже после задержания, в машине полицейских медицинское освидетельствование показало, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения».

Ученики проекта «Академия телевидения» курса «Я - журналист» в обучении используют больше практики. В этот раз юный журналист Виталий Мерзлов отправился в гости в Федерацию бильярда, где пообщался с бильярдистами разных возрастов и попробовал свои силы в этом виде спорта…

Недавно отметили День настольного тенниса. Это игра, с которой многие знакомы не понаслышке. О том, как проходит развитие данного вида спорта и в какую секцию отдать ребёнка в Мурманске, смотрите в нашем сюжете…