События недели: определись с датой выборов Президента страны и первой кандидатурой, Финляндия собирается приоткрыть границу, депутаты Госдумы решили, что телефонам не место на уроках, а в Мончегорске дети оседлали снежного дракона

Вкусная и полезная еда – это не просто тренд, а действительно забота о здоровье. Открытие первого в Мурманской области студенческого акселератора «Арктика. Суперфуд» объединило молодых предпринимателей и студентов, чтобы общими усилиями можно было развивать арктическую кухню…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Елена Шульга, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики Министерства здравоохранения Мурманской области; Юлия Смирнова, врач по медицинской профилактике Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи; Сергей Кочетков, старший государственный инспектор по маломерным судам центра ГИМС; Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Выборы Президента России назначены на 17 марта будущего года. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Совет Федерации единогласно принял дату выборов в Президенты Российской Федерации. Всероссийские выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия в пятницу приняла постановление о голосовании в течение трёх дней – 15, 16 и 17 марта. На территории нашего региона будут организованы 407 участковых избирательных комиссий. И это, не считая временных участков – в больницах, СИЗО, и на судах в море. Общее число людей, которые на территории Мурманской области могут отдать свой голос – около полумиллиона.

Пограничная служба Финляндии готова открыть пункты пропуска на границе с Россией в полночь 14 декабря. Такое сообщение во вторник опубликовала финская телерадиокомпания «Yle». «На демонтаж заграждений на границе уйдёт всего несколько часов. Восстановление движения не займёт много времени», - заявил заместитель командующего погранслужбы юго-восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен. Он добавил, что все ограждения убирать сразу не собираются, «так как в какой-то момент их, возможно, снова придётся закрыть». В то же время Ахтиайнен отметил, что служба готова к продлению ограничений на восточной границе с Россией. Напомним, финские власти приступили к закрытию КПП с 18 ноября, а 30 ноября финны закрыли последний работавший самый северный пункт «Райа-Йоосеппи» - с нашей стороны это «Лотта». Хельсинки обосновал свои действия реакцией на наплыв беженцев из третьих стран. Властям Мурманской области даже пришлось ввести режим повышенной готовности. При этом глава региона назвал ситуацию гуманитарным кризисом.

Дмитрий Коржов передал в мурманский Государственный архив свои рукописи, записные книжки, документы, фотографии и многое другое. На церемонии передачи побывала съемочная группа «Арктик-ТВ»…

Госдума ко второму чтению приняла таблицу поправок к законопроекту об ограничении использования телефонов в школах. Среди них есть изменения о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах со следующего учебного года. Эта поправка позволит вернуть престиж рабочим специальностям. Также сказано о запрете использования мобильных даже в образовательных целях. Законопроект не разрешает использовать телефоны во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Однако, учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами.

Вкусная и полезная еда – это не просто тренд, а действительно забота о здоровье. Открытие первого в Мурманской области студенческого акселератора «Арктика. Суперфуд» объединило молодых предпринимателей и студентов, чтобы общими усилиями можно было развивать арктическую кухню…

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» на базе Центра опережающей профессиональной подготовки состоялось открытие профориентационного «Фестиваля профессий». В колледже Момота собрались представители крупных образовательных учреждений региона, чтобы рассказать школьникам о специальностях, которые они могут получить…

Заполярные спортсмены теперь могут пользоваться криогенной камерой в Центре специализированных видов медицинской помощи. Такая терапия снимает отёчность, повышает кровообращение и держит мышцы в тонусе…

В Мурманском военно-морском госпитале пели песни «Сектор газа». Участник и гитарист «золотого» состава группы «Сектор газа» Владимир Лобанов и группа «JAWA» выступили для наших военнослужащих, среди которых были и участники специальной военной операции, лечащиеся в Мурманском военно-морском госпитале. Музыканты дали акустический концерт, исполнив хиты легендарной группы. В том числе песни «Демобилизация», «Ночь перед Рождеством», «Пора домой» и другие.

Не успели в Мончегорске сделать фигуру дракона - символа нового года, как юные вандала попытались её изуродовать. Зелёный дракон из снега и льда, над которым трудились сотрудники «Печенгастроя» привлёк внимание школьников, которые, впрочем, долго любоваться на мифического зверя не стали, а залезли на него. Сломать скульптуру в этот раз не получилось, но будь в этот день оттепель, то попытка наверняка увенчалась бы успехом. «Уважаемые родители, пожалуйста, проведите беседы со своими детьми и объясните им, что так вести себя нельзя», - прокомментировали произошедшее в администрации Мончегорска.