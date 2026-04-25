События уходящей недели: в Североморске открыли спорткомплекс «Олимпийский» после капитального ремонта, а в Мурманске – первую пешеходную улицу

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Константин Дереветняк, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Глава региона Андрей Чибис представил отчёт, в котором отражены итоги семилетней работы правительства на форуме сторонников партии «Единая Россия». Народная программа «На Севере-жить!».

В Мурманске после реконструкции открыли пешеходную улицу. Как преобразилось Ленинградская, что думают горожане о новом променаде в сюжете журналистов «Арктик-ТВ».

В Мурманске продолжают обновлять коммунальную инфраструктуру. Прямо сейчас на площади Пять Углов прокладывают новый участок канализационной сети.

Первый туристический рейс этого года отправили из Мурманска на архипелаг Шпицберген. На борту судна в этот раз фотографы и художники, которые путешествуют в рамках подготовки первой в мире Арктической биеннале.

Экс-руководитель Мурманского морского рыбного порта ответит в суде за экономические преступления. По данным следствия, с августа 2021-го по май 2023 года фигурант использовал служебное положение для проведения незаконных схем. Фигурант провёл отчуждение объектов портовой инфраструктуры, переоформил на себя право собственности на несколько промышленных площадок, единолично принял решение о реорганизации порта. Эти действия подорвали финансовую устойчивость организации, имеющей стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства. Общая сумма ущерба превысила 420 млн рублей.

В Териберке могут восстановить утраченный храм во имя Грузинской иконы Божией матери. Ранее с таким предложением к главе региона обратился настоятель Тихвинской церкви старинного поморского села Александр Козачук. И губернатор поддержал эту инициативу.

В филиале Фонда «Защитники Отечества» открыли региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Для ветеранов специальной военной операции провели отдельную номинацию «Второй старт».

В Североморске торжественно открыли спорткомплекс «Олимпийский» после капитального ремонта. Он является площадкой для тренировок воспитанников спортивной школы ЦСКА и семей военнослужащих. Также комплекс доступен для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья.

Каждая победа начинается с мечты – с таким девизом в этом году стартовал одиннадцатый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». С участниками мероприятия общалась моя коллега Валерия Белова.

Завершён приём заявок на поступление в пятые классы Губернаторского лицея. В этом году конкурс составил три человека на место, всего было подано 226 заявлений. Губернаторский лицей – это флагманская площадка, на которой готовят будущих специалистов для Арктики. Школьники осваивают технологии будущего — от подводной робототехники до VR-проектирования. С учениками работают сильнейшие педагоги – специалисты из Мурманской области и других регионов России. Выстроено сотрудничество с индустриальными партнёрами, в лицее созданы VR-классы, технопарк, центры БПЛА и робототехники, фиджитал-центр и современные лаборатории. Уже завершена экспертиза документов. Проведено собеседование поступающих с педагогом-психологом для определения дальнейшего образовательного маршрута. По результатам работы приёмной комиссии 24 апреля будут опубликованы списки учащихся, рекомендованных к зачислению в пятые классы. А с 15 июня начнётся индивидуальный отбор поступающих в 10-е классы Губернаторского лицея на обучение по направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи». Он стал частью закрытия десятого юбилейного сезона фестиваля «Юные инженеры Арктики». С какими заданиями ребятам предстоит справиться, расскажем в сюжете.

150 юных юмористов со всей Мурманской области соревновались, кто лучший в комедии. Какой была первая игра Кубка «КВН Дети» «Движения Первых» и чем завоевывали симпатию жюри молодые комедианты, смотрите в нашем сюжете.

В Мурманской области завершился второй фестиваль-конкурс исполнителей песни Иосифа Кобзона. В этом году он собрал рекордное число участников – более 400 заявок из разных городов региона. Гала-концерт и конкурсные прослушивания провели на сценах Мурманска и Североморска.

Никаких вспомогательных элементов, только чистый замысел автора и талант актёра, который даже одним голосом может сыграть и прожить всё на сцене. В Мурманском областном драматическом театре началась серия читок пьес для широкого круга зрителей. О репертуаре и о том, почему формат читки не уступает полноценным спектаклям, расскажут мои коллеги.

С приходом тепла в наш регион многие задумываются об обновлении гардероба. Как не ошибиться с выбором и что диктует мода в предстоящем сезоне? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент «Арктик-ТВ» Ксения Зубкова отправилась к персональному стилисту.