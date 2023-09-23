События уходящей недели задают вектор жизни региона: с Индией строим фармацевтический комплекс, с Беларусью развиваем туризм, с Китаем - логистику СМП

Рекордно низкая безработица в России - это индикатор эффективной экономической политики, отметил Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, участие в котором принял и глава нашего региона Андрей Чибис…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А расширят информационные рамки гости студии: Евгений Бурнашов, руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России и Екатерина Янец, психолог семейный терапевт.

Рекордно низкая безработица в России - это индикатор эффективной экономической политики, отметил Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, участие в котором принял и глава нашего региона Андрей Чибис…

Белорусы открывают для себя Север. Большая делегация представителей туриндустрии из дружественной республики впервые посетила Мурманскую область…

Индийские инвесторы намерены построить в Мурманске фармацевтический комплекс. Проект оценивают в 9 миллиардов рублей. «Мы готовы к переходу в практическую плоскость, сказал генеральный директор фармацевтической компании Дивеш Кумар на встрече. Сейчас во взаимодействии с профильными ведомствами правительства Мурманской области индийские инвесторы подыскивают максимально удобный земельный участок для строительства фармацевтического комплекса. Он будет состоять из трёх блоков общей площадью более 14 тысяч кв. метров. Такое производство, по словам специалистов, удовлетворит внутренний спрос на антибиотики, вакцины, витамины, минералы, аминокислоты, в том числе гормональные и онкопрепараты. Импортозамещающая продукция будет поставляться в государственные больницы и аптеки России и стран СНГ. Предусмотрена поэтапная – в течение трёх лет – реализация проекта. Планируемая мощность предприятия свыше 1 миллиарда 300 миллионов единиц лекарственных средств.

Глава региона Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным директором Шаньдунской портовой группы Китая Ли Фэнли. Стороны обсудили важнейшие направления для развития сотрудничества по расширению действующих логистических маршрутов, а также открытию новых коридоров перевозки грузов. Ли Фэнли подчеркнул, что порт Мурманск открывает уникальные возможности для развития логистики, так как способен работать круглый год и не имеет ограничений по размеру судов. «У нас есть товары, которые могут поставляться в Россию через Мурманск», – прокомментировал представитель Китая. Сейчас КНР занимает 4-е место среди стран - торговых партнёров нашего региона.

В областной клинической больнице имени Баяндина состоялся мастер–класс по лучевой диагностике для докторов…

А в ЗАТО Александровск заработали медицинские классы - один базируется в гаджиевской школе, а второй – в Гимназии Полярного. Наставниками ребят стали врачи и сотрудники Центральной медико-санитарной части №120.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в регионе вводится масочный режим для сотрудников медицинских организаций. Для посетителей поликлиник соблюдение масочного режима носит рекомендательный характер. Посещение пациентов в стационарах может быть ограничено по решению руководителя медицинской организации до стабилизации ситуации по заболеваемости.

Министерство здравоохранения Мурманской области напоминает о важности своевременной вакцинации против сезонного гриппа. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства или без предварительной записи каждую субботу и воскресенье с 12 до 18 часов, в ТРЦ «Plazma» и «Мурманск Молл». При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче» продолжает свою работу в нашем регионе…

Социальная столовая «Благодельня» отметила полгода работы...

На территории спортцентра «Авангард» открыли новую футбольную площадку. В честь этого события на поле состоялись матчи с участием юных спортсменов.