События вокруг шахматного турнира в Мурманской области попали в федеральные новости

После прошедшего на выходных шахматного турнира появились подозрения на наличие у одного из участников коронавируса. Сотрудники телеканала «Арктик-ТВ» тоже принимали участие в мероприятии. Забегая вперед скажем, что все сотрудники, которые снимали ход шахматных баталий, находятся на карантине, сдали все необходимые анализы и ждут результат проб. Но обо всем по порядку.

Четвертый по счёту международный шахматный турнир «ЧессМейтс» для спортсменов был долгожданным событием. В прошлом году турнир состоялся в Париже, куда тоже летала наша съёмочная группа и вела репортажи с места событий.

На это раз Мурманск. В числе гостей - прославленные шахматисты, руководители шахматных федераций разных стран и, конечно, болельщики – родители юных участников. В Мурманск приехали команды из Франции, Ирландии, Эстонии, Новороссийска, Ленинградской области.

Валентина Гунина, чемпион по шахматам, почётный гость турнира: «Это очень значимый турнир. Если будет таких турниров больше, будет круче. Будет больше спонсоров, больше денег, чаще ученики соревнований будут выезжать. Это очень значимое событие».

Правда, начало турнира омрачила новость – введены ограничения по прибывающим в Россию из-за рубежа. К этому моменту спортсмены уже находились на территории Мурманска, жили к гостинице и готовились к сражениям за шахматной доской. Открытие турнира состоялось 13 марта, а накануне контролирующие органы получили письма о том, что мероприятие будет проводиться с участием иностранных гостей.

Сотрудники Роспотребнадзора и медики приехали в ГДЦ «Меридиан» только в воскресенье, 15 марта, и взяли пробы на коронавирус. Процесс снимала наша съемочная группа.

Андраник Мусатян, председатель Шахматной федерации Мурманской области: «Правильно сделал губернатор Мурманской области, что фактически обязал взять мазки у ребят, проверить. Мало ли есть заболевание. И это правильно. Хотя мне непонятно, почему это сразу же не было сделано. Мы сразу отправили письма, у нас три команды из России. Такие вещи надо делать сразу же. И это упущение контролирующих органов. Это их задача в первый же день взять анализы у всех».

Кстати, пробы приезжали брать дважды. Первые – рано утром, вторые уже днём. Участникам пояснили, что произошёл какой-то сбой. Все отнеслись с пониманием и снова сдали анализы. И пока их результатов не было – закрытие турнира проходило в торжественной обстановке. Победила команда из Заполярья.