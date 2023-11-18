События задаёт Арктика: состоялась конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», из федерального бюджета региону выделяют деньги на подорожавший мазут, стартовал юбилейный фестиваль «Северный характер», а Уютную площадь Ковдора облюбовал волк

Участники экспедиции «Чистая Арктика» начали в Мурманской области испытания снегоболотоходов «Архант-Н» российского производства. Они могут перемещаться по любой местности - переплыть реку, озеро, болото. В машине-амфибии умещается до восьми человек, она способна достаточно быстро доставить их в любую точку независимо от погоды.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Анастасия Иванова? генеральный директор «Туристский информационный центр Мурманской области», и Таисия Заикина, детский эндокринолог Мурманской областной детской клинической больницы.

Из Кронштадта - в Североморск. В главную базу Северного флота прибыл учебный корабль «Перекоп», в рамках прохождения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России…

О новых возможностях в нефтегазовой сфере, о развитии Севморпути и атомного ледокольного флота - эти и другие темы в Мурманске обсудили на конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»…

Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» – подъезда к Североморску. Старт движению транспорта по реконструированной магистрали дал Михаил Мишустин…

Мурманская область получит деньги из федерального бюджета на мазут уже в этом году. Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщил глава региона. Об этом Андрей Чибис договорился во время недавного рабочего визита в Москву на встрече с главой Минфина России Антоном Силуановым. По словам Андрея Чибиса, это позволит закупить топливо до конца отопительного периода. Напомним, выделенные средства компенсируют возросшую стоимость мазута.

Решать жилищно-коммунальные вопросы станет ещё проще благодаря новому мобильному приложению. Подробности расскажем далее...

Опасное и трудно распознаваемое заболевание – колоректальный рак. Об этой сложной теме говорили специалисты на круглом столе в ЦУРе. Проблему уже поднимали на круглом столе в октябре, но сегодня перешли от слов к действиям…

Подарить вторую жизнь пациенту, который находился на грани смерти, пожалуй, одна из высших наград для врача. Историю излечения северянина в тяжелейшем состоянии, расскажем далее…

Документальное кино, короткометражки и полный метр: в Мурманске стартовал юбилейный «Северный характер»…

1000 участников уже зарегистрировалась на 50-й Мурманский лыжный марафон Праздника Севера. В гонках могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Регистрация доступна на платформе «RussiaRunning», а также на официальном сайте Мурманского лыжного марафона. Соревнование считается одним из самых массовых лыжных гонок в России. Оно занимает два дня. В первый лыжники проходят дистанцию 25 и 50 км свободным стилем, во второй день – классическим. После марафона всегда организуют «Марш малышей» – забег самых юных лыжников Праздника Севера в возрасте 5-7 лет. Площадкой для состязаний выступает спорткомплекс «Долина Уюта». Напомним, старт 50-му лыжному марафону дадут в марте будущего года.

Участники экспедиции «Чистая Арктика» начали в Мурманской области испытания снегоболотоходов «Архант-Н» российского производства. Они могут перемещаться по любой местности - переплыть реку, озеро, болото. В машине-амфибии умещается до восьми человек, она способна достаточно быстро доставить их в любую точку независимо от погоды. Участники зимнего этапа научной экспедиции «Чистая Арктика - Восток 77» отправились на болотоходах из Кандалакши в Кировск. Их задача - понять, насколько эти машины пригодны к использованию в экстремальных условиях.

Жители Ковдора встретили на улицах своего города волка! Телезрители поделились с нашей редакцией кадрами хищника. В связи с увеличением популяции волков в регионе северяне стали чаще наблюдать этих редких зверей, например, недавно ковдорчане застали серого за поиском пропитания на Уютной площади города. Администрация муниципалитета предостерегает северян, в случае обнаружения диких зверей в населенном пункте, следует сообщить об этом в единую диспетчерскую службу или по номеру 112.

В УМВД России по Мурманской области завершили расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении четверых мужчин, которые занимались телефонным мошенничеством...

«Театральный десант» из Полярного высадился в Заозерске. В рамках ежегодной областной акции для зрителей ЗАТО состоялась пьеса «Три любви тому назад»…

В Мурманской области официально зарегистрировали Федерацию сапсерфинга, она получила аккредитацию от Министерства спорта. Такой вид спорта в Заполярье получил свою популярность совсем недавно, но уже полюбился многим жителям и гостям региона. Напомним, в сентябре он был впервые включён в программу фестиваля спорта «Гольфстрим», который состоялся на территории рядом с Кольским мостом, а также на акватории залива. Сапсерфинг включает соревновательные элементы – спринтерские и марафонские заезды. Так что, вероятно, не за горами первый чемпионат области. Но в этом деле всё зависит от организаторов и участников, всё-таки эта дисциплина для многих остаётся занятием сугубо развлекательным.

День открытых дверей «Живой классики» и одноименный конкурс чтецов и поэзии прошли в Мурманской областной научной библиотеке…

50 участников собрал очный этап акции «Экологический диктант», ежегодного интерактивного просветительского проекта, направленного на популяризацию грамотного и ответственного природопользования. Подробности в нашем материале.