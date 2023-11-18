7% россиян продлят новогодние каникулы отпусками и отгуламиУдивляться есть чему: в Индии разработали сушилку для фруктов и овощей, работающую на солнечной энергии, а в Нью-Йорке открыли выставку скульптур, сделанных из полных консервных банок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.11.23 20:30

События задаёт Арктика: состоялась конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», из федерального бюджета региону выделяют деньги на подорожавший мазут, стартовал юбилейный фестиваль «Северный характер», а Уютную площадь Ковдора облюбовал волк

Участники экспедиции «Чистая Арктика» начали в Мурманской области испытания снегоболотоходов «Архант-Н» российского производства. Они могут перемещаться по любой местности - переплыть реку, озеро, болото. В машине-амфибии умещается до восьми человек, она способна достаточно быстро доставить их в любую точку независимо от погоды.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Анастасия Иванова? генеральный директор «Туристский информационный центр Мурманской области», и Таисия Заикина, детский эндокринолог Мурманской областной детской клинической больницы.

Из Кронштадта - в Североморск. В главную базу Северного флота прибыл учебный корабль «Перекоп», в рамках прохождения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России…

О новых возможностях в нефтегазовой сфере, о развитии Севморпути и атомного ледокольного флота - эти и другие темы в Мурманске обсудили на конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»…

Завершена реконструкция участка автомобильной дороги Р-21 «Кола» – подъезда к Североморску. Старт движению транспорта по реконструированной магистрали дал Михаил Мишустин…

Мурманская область получит деньги из федерального бюджета на мазут уже в этом году. Об этом на своей странице в телеграм-канале сообщил глава региона. Об этом Андрей Чибис договорился во время недавного рабочего визита в Москву на встрече с главой Минфина России Антоном Силуановым. По словам Андрея Чибиса, это позволит закупить топливо до конца отопительного периода. Напомним, выделенные средства компенсируют возросшую стоимость мазута.

Решать жилищно-коммунальные вопросы станет ещё проще благодаря новому мобильному приложению. Подробности расскажем далее...

Опасное и трудно распознаваемое заболевание – колоректальный рак. Об этой сложной теме говорили специалисты на круглом столе в ЦУРе. Проблему уже поднимали на круглом столе в октябре, но сегодня перешли от слов к действиям…

Подарить вторую жизнь пациенту, который находился на грани смерти, пожалуй, одна из высших наград для врача. Историю излечения северянина в тяжелейшем состоянии, расскажем далее…

Документальное кино, короткометражки и полный метр: в Мурманске стартовал юбилейный «Северный характер»…

1000 участников уже зарегистрировалась на 50-й Мурманский лыжный марафон Праздника Севера. В гонках могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Регистрация доступна на платформе «RussiaRunning», а также на официальном сайте Мурманского лыжного марафона. Соревнование считается одним из самых массовых лыжных гонок в России. Оно занимает два дня. В первый лыжники проходят дистанцию 25 и 50 км свободным стилем, во второй день – классическим. После марафона всегда организуют «Марш малышей» – забег самых юных лыжников Праздника Севера в возрасте 5-7 лет. Площадкой для состязаний выступает спорткомплекс «Долина Уюта». Напомним, старт 50-му лыжному марафону дадут в марте будущего года.

Участники экспедиции «Чистая Арктика» начали в Мурманской области испытания снегоболотоходов «Архант-Н» российского производства. Они могут перемещаться по любой местности - переплыть реку, озеро, болото. В машине-амфибии умещается до восьми человек, она способна достаточно быстро доставить их в любую точку независимо от погоды. Участники зимнего этапа научной экспедиции «Чистая Арктика - Восток 77» отправились на болотоходах из Кандалакши в Кировск. Их задача - понять, насколько эти машины пригодны к использованию в экстремальных условиях.

Жители Ковдора встретили на улицах своего города волка! Телезрители поделились с нашей редакцией кадрами хищника. В связи с увеличением популяции волков в регионе северяне стали чаще наблюдать этих редких зверей, например, недавно ковдорчане застали серого за поиском пропитания на Уютной площади города. Администрация муниципалитета предостерегает северян, в случае обнаружения диких зверей в населенном пункте, следует сообщить об этом в единую диспетчерскую службу или по номеру 112.

В УМВД России по Мурманской области завершили расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении четверых мужчин, которые занимались телефонным мошенничеством...

«Театральный десант» из Полярного высадился в Заозерске. В рамках ежегодной областной акции для зрителей ЗАТО состоялась пьеса «Три любви тому назад»…

В Мурманской области официально зарегистрировали Федерацию сапсерфинга, она получила аккредитацию от Министерства спорта. Такой вид спорта в Заполярье получил свою популярность совсем недавно, но уже полюбился многим жителям и гостям региона. Напомним, в сентябре он был впервые включён в программу фестиваля спорта «Гольфстрим», который состоялся на территории рядом с Кольским мостом, а также на акватории залива. Сапсерфинг включает соревновательные элементы – спринтерские и марафонские заезды. Так что, вероятно, не за горами первый чемпионат области. Но в этом деле всё зависит от организаторов и участников, всё-таки эта дисциплина для многих остаётся занятием сугубо развлекательным.

День открытых дверей «Живой классики» и одноименный конкурс чтецов и поэзии прошли в Мурманской областной научной библиотеке…

50 участников собрал очный этап акции «Экологический диктант», ежегодного интерактивного просветительского проекта, направленного на популяризацию грамотного и ответственного природопользования. Подробности в нашем материале.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
Уважаемая РЕДАКЦИЯ, а как Вам такое объявление на дверях подъезда" «Уважаемые собственники дома № 92! Сообщаем, что в вашем доме будут проводиться работы по капремонту внутридомовых инженерных систем
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Д.О. Вернер
15.11.23 22:30
Капремонт внутренних сетей МКД как должен проводиться?И кто обязан известить о нём собственников МКД и каким образом? *** Стояки горячей и холодной воды в МКД относятся к собственности жителей до
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Svetoslav
14.11.23 10:33
Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанк
Комментарий к новости:Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Домовик и кружевница». Художественный фильм (0+)15:55«Калина красная». Концерт в КЗ Измайлово '2022 (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области цены на овощи стали расти-PRO Валюту (16+)Доллар и евро укрепились одинаково – почти на 18 копеек каждый-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе находятся все энергоблоки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 и 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)В Минтруде предлагают назначать в беззаявительном порядке пенсии по инвалидности гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика