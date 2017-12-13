Соцальный блок Мурманской область отработал год на «шестёрку»!

Итоги работы социального блока регионального правительства подвела вице-губернатор Инна Погребняк. Заместитель главы Мурманской области на пресс-конференции отметила, что в этой сфере есть отличники и те, кому ещё предстоит решать годами накопившиеся проблемы.

- По пятибальной шкале – «шесть» - это объективная оценка работе министерства образования, - говорит Инна Погребняк, вице-губернатор Мурманской области. - В среднем «четыре», не буду говорить, кто оттягивает нас назад.

Называть сферу, которая мешает поставить социальному блоку оценку «отлично», не стали, но по обилию вопросов журналистов было понятно, что болевая точка – Министерство здравоохранения. Валерия Перетрухина пытали и по поводу очередей в поликлиниках, и из-за нарушений при подготовке документации по госконтрактам. Глава Минздрава отметил, что сфера меняется и становится на путь позитивных изменений. Основной проблемой остается дефицит медицинских кадров, который призвана решить одобренная президентом программа «Арктический доктор». В ведомстве пообещали также увеличить зарплаты врачей.

- Надо понимать, что советское время прошло, когда оклад был основной частью зарплаты врача, - зачем-то вспомнил времена ушедшие в небытие Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - У нас есть всякие стимулирующие выплаты, которые колеруются главными врачами в зависимости от вклада человека. Коэффициент совместительства в нашем регионе у медработников 1,6.

Среди достижений сферы образования – открытие технопарка «Кванториум». Это то, чем Мурманская область по праву может гордиться. Высокую оценку получила и система среднего профессионального обучения. Высшее образование тоже претерпело немало изменений за минувший год.

Представители власти Мурманской области на пресс-конференции вспомнили и о предстоящем 2018 годе. Одна из главных задач социального блока – выполнение майских указов. Зарплаты бюджетников должны вырасти, несмотря на дефицитность региональной казны и другие экономические сложности.