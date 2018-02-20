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День за днём с «Арктик-ТВ»20.02.18 19:30

Сочинский настрой на развитие переносится в Мурманскую область

От инвестиций к кадровой политике и культуре. На оперативном совещании в правительстве региона губернатор и министры подвели итоги недавнего сочинского форума, в котором участвовала и делегации из Мурманской области. Участники заседания обсудили и вопросы совершенствования профессионального образования  в регионе и порадовались за беспрецедентный уровень финансирования сферы культуры в этом году.

На первом после Сочинского форума оперативном совещании в правительстве региона его участники просто не могли обойти стороной тему инвестиций. С этого вопроса и начали заседание. Вот только министры  всё больше упор делали на уже запущенные в реализацию глобальные промышленные объекты, например, Мурманский транспортный узел и ни слова о нашумевших фермах по добыче криптовалюты. Возможно, поэтому область пока ещё занимает не первые позиции  в таком малопонятном обычным жителям рейтинге, как инвестиционная привлекательность.

- Эффективность работы региональной управленческой команды подтверждает положение Мурманской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов. Мы традиционно входим  в третью группу из пяти и признаемся территорией с благоприятными условиями ведения бизнеса, - отмечает Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Напомним, в 2017 году мы поднялись на 32 место.

Подняться ещё на пару ступеней этого рейтинга «успеваемости» субъектов РФ помогут кадры. Как бы хороши и современны не были технологии, внедряемые на производствах или используемые при строительстве, без рабочих рук или интеллектуального потенциала возвести ту же  железную дорогу, да и вообще любой объект инфраструктуры, невозможно.

37 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов направят на развитие в регионе  материально-технической базы колледжей. Такие меры позволят готовить сварщиков, токарей и фрезеровщиков,  способных после выпуска встать за станок и не сильно отставать от более опытных коллег, отдавших  профессии многие годы. 

- В этом году мы завершим работу по сварочному производству и предъявим его для международной аттестации по стандартам «WorldSkills». Это сварочное производство и металлообработка, - сообщила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Два этих направления у нас будут предъявляться как центры компетенций по стандартам международным.  Большая часть средств пойдёт на повышение квалификации преподавателей.

В 2018 году региональное правительство решило потратиться и на учреждения культуры.  4 миллиона рублей дадут районным ДК на закупку нового оборудования: звуковой и видеоаппаратуры, кресел, сценической фурнитуры. Но это далеко не всё. На реконструкции и обновления  выделят порядка 150 миллионов. По словам профильного министра, это беспрецедентно большая сумма. 

- В 2018 году будет проведён капитальный ремонт зданий дворцов культуры в городах Апатиты, Кировск и Снежногорск, Дома культуры в посёлке Кильдинстрой, а также реконструкция кинокультурного центра «Большевик» в Кировске, - сообщил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - Будет произведён текущий ремонт и техническое переоснащение муниципальных учреждений культуры городов Полярные Зори, Ковдор, Кировск, Кандалакша, посёлков Зеленоборский, Ревда, Зареченск, Умба, сельского поселения Тулома.

Кроме этого на деньги из региональной казны будет продолжен ремонт драматического театра и театра кукол в Мурманске. Проекты требуют значительных затрат, но, по мнению губернатора Марины Ковтун, в итоге позволят повысить уровень жизни горожан. К тому же такие объекты нередко привлекают внимание туристов. Что же касается сельских клубов, то порой это единственное место, где сосредотачивается социальная активность в маленьком посёлке или деревне.  

Комментарии

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Последние комментарии

Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
Комментарий к новости:Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена
KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
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