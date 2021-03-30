Социалка, медицина и спорт - Мурманская областная Дума приняла поправки в бюджет региона

Расходы областной казны увеличатся. А вместе с ними подрастёт и дефицит. При этом будут учтены потребности всех сфер жизни в регионе.

В Мурманской областной Думе продолжилось заседание, начатое ещё 18 марта. В процессе приняли несколько законопроектов, приводящих в соответствии с федеральным законодательство Мурманской области. В основном, они касались социальной сферы.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Исчезло понятие «потребительская корзина». Теперь величина прожиточного минимума устанавливается один раз на год. Если вы помните, для основных групп населения 4 раза в год правительством Мурманской области устанавливалась величина прожиточного минимума, которая ложилась в основу всех расчётов для предоставления мер социальной поддержки. Теперь ситуация изменилась. Это делается один раз в год и величина прожиточного минимума привязана не к той методике, по которой рассчитывалась потребительская корзина, а привязывается к так называемой медианной величине прожиточного минимума».

Но главный вопрос сегодняшнего заседания - изменения в бюджет. Их сегодня обсуждали бурно и тщательно.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Если взять по всем сферам жизни нашей области, то по всем направлениям выделены денежные средства с тем, чтобы они осваивались. Ну, и самое главное, ещё раз повторюсь, начиная со здравоохранения, ресурсоснабжающим организациям, образованию, культуре, комфортной среде, потому что вы знаете, мы когда принимали бюджет, дворовым территориям было выделено всего 114 миллионов рублей. Всем муниципальным образованиям сейчас дополнительно выделено более 300 миллионов рублей».

Доходы областного бюджета по сравнению с запланированными ранее подросли практически на 5,5 миллиарда рублей. Расходы же в свою очередь предложили увеличить практически на 11 миллиардов рублей. Например, на 644 с половиной миллиона рублей увеличили расходы на здравоохранение. В том числе эти деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования.

Роман Пономарёв, депутат Мурманской областной Думы: «Как представитель бюджетной сферы, в особенности здравоохранения, данные изменения в бюджет со стороны медицинского сообщества мы поддерживаем. Здесь заложены деньги и на приобретение нового оборудования. В особенности, вы все слышали, в офтальмологическое отделение дополнительное оборудование, в котором оно нуждается в областной больнице. Это оборудование может использоваться как для проведения высокотехнологических медицинских вмешательств, так и для диагностики и постановке точных медицинских диагнозов».

Также дополнительные деньги запланированы для социальной сферы - более восьмисот миллионов рублей. Большая часть - 755 миллионов - пойдут на улучшение качества жизни социально уязвимых слоёв общества. Более чем на полмиллиарда рублей увеличены расходы на образование.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Это классное руководство и, конечно же, объём средств, который необходим на выполнение принятого ране решения, в том, чтобы увеличить стоимость питания до 156 рублей. Ну, и, конечно же, это комплексная безопасность. Имеется ввиду приведение инфраструктуры образования в надлежащее состояние, на выполнение таких принятых решений, как развитие школьных пространств. Это гранты в сфере «Арктик скулз».

С бюджетом согласны были не все депутаты. Оппозиция сетовала, что он не решает все накопившиеся в регионе проблемы. Тем не менее, оппозиционные фракции в итоге проголосовали за принятие поправок. Также во время заседания депутаты провели совещание с представителями РЖД. Оно было посвящено взаимодействию компании с законодательной властью области.

Игорь Лобко, заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти: «Обсуждали вопросы дальнейшего взаимодействия. По результатам мероприятия были подписаны два соглашения. Первое, о стратегическом партнёрстве на 2021 – 2025 год, где определены основные моменты нашего взаимодействия. И второе, государственная поддержка инвестиционной деятельности в Мурманской области».

Речь идёт о соглашении, которое РЖД заключило с губернатором Мурманской области. Компания планирует вложить в регион более 43 миллиардов рублей. На эти деньги построят вторые пути сообщением Мурманск – Оленегорск и реконструируют участок Мурманск – Волховстрой. Со вводом в строй новых объектов в регионе появятся около 200 новых рабочих мест.