Социальная реклама «Арктик-ТВ» стала победителем в номинации лучший видеоролик антинаркотической направленности

Социальная реклама «Арктик-ТВ» стала победителем в региональном конкурсе «Спасём жизнь вместе» в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности». Торжественное награждение состоялось в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

Всего стараниями творческой команды нашего телеканала было создано три видео, объединенных одним посылом: наркотики - это не круто!

Эллина Ким, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Я считаю, что те ролики, которые созданы нами, должны транслироваться не только по телевидению, но и на различных ресурсах, чем мы и будем заниматься. Они не будут лежать мертвым грузом, и мы будем транслировать их по всем имеющимся ресурсам».

В региональном конкурсе традиционно принимают участие все желающие. Работы распределяются по трем номинациям: лучший макет наружной социальной рекламы, лучший видеоролик и лучший буклет антинаркотической направленности.

Людмила Аристова, заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по МО: «Мы не рассказываем о том, как плохо придерживаться некоторых вредных привычек, мы рассказываем о том, как важно вести ЗОЖ, как он меняет твоё мировоззрение к лучшему».

Федеральный этап конкурса «Спасём жизнь вместе» состоится в Москве, победителей которого определят в июне.