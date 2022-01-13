Эпидситуация диктует условия проведения крещенских купаний в Мурманской области«Короли рекламного места», или Монополистам бой!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.22 19:30

Социальную поддержку заменили на денежную выплату

С начала этого года социальная поддержка по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет заменили на денежную выплату. Губернатор Андрей Чибис уже подписал соответствующее постановление правительства Мурманской области.

С 1 января бесплатное питание беременных и кормящих матерей, а также детей до 3 лет, которые состоят на учёте в медорганизации, предоставляется деньгами, а не в виде питательных смесей, как это было ранее. Будущие мамы и недавно ставшие ими для этого должны быть закреплены за женской консультацией. Для получения субсидии нужно обратиться к своему врачу за справкой.

Ирина Андрущенко, заведующая женской консультацией №1 Мурманска: «Ей средства будут выдаваться на протяжении все беременности, независимо от медицинских показаний. Это отдельным пунктом у нас прописано. А что касается медицинских показаний, то это подтверждается на приёме у врача акушера-гинеколога и узких специалистов, у которых мамочки проходят комиссию».

Что касается дополнительного питания для детей до 3 лет, то мамочкам необходимо посетить педиатра в поликлинике, за которой закреплён ребёнок.

Екатерина Сулима, главный врач городской детской поликлиники №1 Мурманска: «Он, осматривая ребёнка, ведя амбулаторную карту, согласно приказам выдаёт эту справку однократно. Дальше, при ежемесячном посещении врача, определяется, остаются показания или снимаются».

Денежные выплаты женщинам предоставляют в размере 1000 рублей в месяц, а детям в возрасте до полугода - 2000 рублей в месяц. Обратиться с заявлением о предоставлении средств после посещения врачей граждане должны в центр социальной поддержки по месту жительства.

Вера Ольнева, директор Центра социальной поддержки населения Мурманска: «Надо заполнить заявление, предоставить справку и реквизиты для перечисления денежных средств. Далее центр поддержки населения самостоятельно отрабатывает с медучреждениями и получает необходимые сведения».

Правом на получение указанных выплат могут воспользоваться малоимущие семьи, а также граждане, имеющие медицинские показания к назначению дополнительного питания. Плюсы нововведений в том, что теперь будущие мамы и их новорожденные дети могут выбирать питание на свой вкус и с учётом индивидуальных особенностей организма. Также их можно потратить на покупку необходимых витаминов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Еда. Правильное питание». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пока мы отдыхали, инфляция росла-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 78 копеек, доллар подрос на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России ужесточили штрафы за экологические нарушения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика