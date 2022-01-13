Социальную поддержку заменили на денежную выплату

С начала этого года социальная поддержка по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет заменили на денежную выплату. Губернатор Андрей Чибис уже подписал соответствующее постановление правительства Мурманской области.

С 1 января бесплатное питание беременных и кормящих матерей, а также детей до 3 лет, которые состоят на учёте в медорганизации, предоставляется деньгами, а не в виде питательных смесей, как это было ранее. Будущие мамы и недавно ставшие ими для этого должны быть закреплены за женской консультацией. Для получения субсидии нужно обратиться к своему врачу за справкой.

Ирина Андрущенко, заведующая женской консультацией №1 Мурманска: «Ей средства будут выдаваться на протяжении все беременности, независимо от медицинских показаний. Это отдельным пунктом у нас прописано. А что касается медицинских показаний, то это подтверждается на приёме у врача акушера-гинеколога и узких специалистов, у которых мамочки проходят комиссию».

Что касается дополнительного питания для детей до 3 лет, то мамочкам необходимо посетить педиатра в поликлинике, за которой закреплён ребёнок.

Екатерина Сулима, главный врач городской детской поликлиники №1 Мурманска: «Он, осматривая ребёнка, ведя амбулаторную карту, согласно приказам выдаёт эту справку однократно. Дальше, при ежемесячном посещении врача, определяется, остаются показания или снимаются».

Денежные выплаты женщинам предоставляют в размере 1000 рублей в месяц, а детям в возрасте до полугода - 2000 рублей в месяц. Обратиться с заявлением о предоставлении средств после посещения врачей граждане должны в центр социальной поддержки по месту жительства.

Вера Ольнева, директор Центра социальной поддержки населения Мурманска: «Надо заполнить заявление, предоставить справку и реквизиты для перечисления денежных средств. Далее центр поддержки населения самостоятельно отрабатывает с медучреждениями и получает необходимые сведения».

Правом на получение указанных выплат могут воспользоваться малоимущие семьи, а также граждане, имеющие медицинские показания к назначению дополнительного питания. Плюсы нововведений в том, что теперь будущие мамы и их новорожденные дети могут выбирать питание на свой вкус и с учётом индивидуальных особенностей организма. Также их можно потратить на покупку необходимых витаминов.