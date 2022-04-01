Социальные пенсии в России проиндексированы с 1 апреля

Мера касается 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Социальные пенсии выросли на 8,6%. В Мурманской области эта индексация коснется более 12 тысяч человек.

Пенсионный фонд России сообщает, что сегодня, 1 апреля, досрочно перечислили некоторые социальные выплаты. Речь идёт о таких мерах поддержки, как пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, а также граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.

Напоминаем, что существует два способа получения соцвыплат – через кредитную организацию или через организацию почтовой связи. Сроки перечисления средств в них отличаются и зависят от графика выплат.