Социальные предприниматели Мурманской области представили свои самые успешные проекты

Социальное предпринимательство в Мурманской области активно развивается. Один их самых успешных проектов такого бизнеса стал музей занимательных наук «Фокус», люди с ограниченными возможностями могут не только получить новые знания, но и просто отдохнуть.

Обычно посещение музея или выставки у многих ассоциируется со скучным времяпрепровождением, но оказавшись в уникальном не только для Мурманска, но и для всей области интерактивном музее «Фокус» понимаешь, что ближайший час пролетит незаметно. Здесь можно не только трогать экспонаты, но и ставить научные эксперименты.

Например, извлечь звук из простого таза с водой или посмотреть в необычное полосатое зеркало, такие занимательные естественнонаучные опыты помогают получить знания об окружающем мире в доступной форме, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями.

Эта бизнес идея, стала одной из наиболее успешных в Мурманской области. С 2014 года из областного и федерального бюджетов в Мурманской области на проекты социального предпринимательства было выделено более 21 миллиона рублей.

Благодаря финансированию, предоставлению субсидий и оказанию всесторонней комплексной поддержки со стороны государства, по словам губернатора, все больше и больше предпринимателей стараются включить в свой бизнес, который изначально направлен на получение прибыли, социальную составляющую.