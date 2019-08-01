Социальные сети должны стать главной площадкой антинаркотической пропаганды

Врио губернатора Андрей Чибис провёл плановое заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области. И сделал ряд поручений.

До 1 сентября УМВД по Мурманской области, региональные Минобразования и Минздрав должны подготовить пропагандистские материалы антинаркотического содержания, которые разместят в популярных сообществах в социальных сетях, чтобы помочь в профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

На повестку совещания вынесли вопрос о противодействии налоговым преступлениям, уровень которых в регионе остаётся стабильно высоким. Расследование таких преступлений – вещь сложная. Так как «уклонисты» используют изощренные виды преступных схем. Самым действенным методом заставить недобросовестных бизнесменов уплатить налоги остаётся передача материалов проверки в Следственный комитет и перевод дела в уголовную плоскость.