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День за днём с «Арктик-ТВ»30.01.18 19:30

Социальные сети помогают решать проблемы, связавшись с главой Мурманска

Глава муниципального образования приглашает всех жителей Мурманска, столкнувшихся с безвыходной ситуацией, обращаться в приёмную мэрии или напрямую писать в официальный аккаунт одной из социальных сетей. Так, по мнению градоначальника, можно быстро и эффективно без административных барьеров решить многие проблемы. 

Жители дома № 25 на Октябрьской улице  не могут добиться от своей управляющей компании перерасчёта за отопление. Причём, обеспокоенные граждане, чтобы решить проблему, обращались и в жилищную инспекцию, и в суд, но за три года мытарств никаких компенсаций получить им не удаётся. Вероятно, потому что в доме так тепло и уютно, его к тому же  облюбовали и крысы. С проблемами жилищной сферы в приёмную главы города обращаются часто и, если с нашествием грызунов санитарные органы обещали справиться ближайшее время, то над решением главной проблемы придётся похлопотать самим собственникам квартир. По-другому никак.

По словам Дмитрия Филиппова, попасть к нему на приём может каждый, но проще всего, обратиться к главе города с помощью современных средств коммуникации, например, Интернета. Официальный аккаунт мэра есть в социальной сети «Твиттер». Понятно, что помочь, даже имея за плечами мощный административный ресурс, можно далеко не всем и не во всех случаях. Но, по словам градоначальника, второй раз к нему за помощью уже не приходят, что, в общем-то, говорит о многом.

- Есть такие вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством решить невозможно, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Допустим, изменить очередность получения жилья. Как можно принять решение подвинуть 7 тысяч человек и перенести человека в начало очереди? Такие вопросы в соответствии с законодательством решить невозможно.

Но заставить управляющие компании выполнять свои обязательства после вмешательства главы удаётся быстрее. Так, например, было с коммунальщиками обслуживающими один из домов на улице Шмидта. Пара визитов мэра решили, если не все, то многие накопившиеся проблемы. Рабочие быстро залатали дыры в прохудившейся кровле и восстановили изношенные инженерные сети. И если  возможность обратиться к муниципальным властям напрямую есть, то в безвыходной ситуации глупо ей не воспользоваться.

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Sergey Kysil
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Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
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