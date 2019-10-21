Социальные вопросы рассмотрели депутаты

Законопроект об «Опеке и попечительстве», увеличение средств на лекарственное обеспечение и многое другое - комитет Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья во время заседания рассмотрел более десятка вопросов.

Законопроект об опеке и попечительстве совершеннолетних граждан на профильном комитете в областной Думе уже рассматривали. Однако он вызвал разногласия среди парламентариев. Чтобы решить спор депутаты утвердили рабочую группу, которая должна будет помочь народным избранникам и муниципальным служащим прийти к консенсусу.

«Мы сегодня на комитете утвердим рабочую группу, в состав которой вошли все представители, в том числе и муниципалов, для того, чтобы найти правильный путь, для того, чтобы опека и попечительство были обеспечены в полном объёме, качественно, должным числом людей, - комментирует Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья. - Для того, чтобы наши люди не пострадали от неправильно принятого закона».

Кроме того, на повестке заседания комитета вопрос о компенсации взносов в Фонд капремонта для ветеранов труда и жителей сельских районов. Возмещать предлагают 50% платы.

Важный вопрос - изменения в областной закон о здравоохранении. В частности, речь идёт об увеличении средств, которые расходуются на лекарственное обеспечение. В том числе, онкобольных. Деньги на эти цели должны поступить из федерального центра. Но сначала депутатам надо принять закон.

«Хочется эту программу не просто согласовать, но и чтобы и в Москве приняли наше решение, учли его, - говорит Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья. - И большие деньги в объёме почти 2-х миллиардов рублей были бы направлены в Мурманскую область на приобретение очень необходимого оборудования, без которого сегодня и диагностировать, и лечить больных трудно»

Во время заседания комитета обсудили депутаты и законопроект о детях войны. Новый закон должен будет обеспечить этой категории граждан достойную жизнь и установить меры государственной поддержки.