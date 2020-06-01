Социальные выплаты будут проиндексированы с 1 июня

Соответствующий законопроект уже разработан правительством региона. Сегодня он поступит на рассмотрение Мурманской областной Думы. Об этом рассказал Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

На индексацию зарплат дополнительно из областного бюджета будет выделено 120 миллионов рублей. Губернатор также отметил, что принципиально важно провести её сейчас, поскольку ситуация с коронавирусом бьёт по кошельку северян. Также Андрей Чибис отметил, что необходимо продолжить выплату сферам бизнеса, пострадавшим от закрытия или до сих пор находящимся в режиме ожидания.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы помимо ОКВЭД или даже во многом вместо ОКВЭД, вводим критерий по контролю за снижением выручки. Это означает, что даже есть сбои с ОКВЭД, не тот ОКВЭД в предприятии указан, то если предприниматель закрыт в силу ограничений, то проверив соответствующий набор по снижению выручки, мы оформим поддержку».

Что касается статистических данных по коронавирусу в регионе, то сейчас у нас один из самых низких показателей в стране по летальным исходам и один из самых высоких по количеству выздоровевших пациентов. В области 3264 подтвержденных случая заболевания ковид-19, выздоровели 2080 человек. Летальных исходов по-прежнему 7.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «По оперативным данным, из 568 пациентов, которые госпитализированы, у нас 20 процентов со средней степенью тяжести – это 129, 6 человек тяжелые. Из них на ИВЛ двое, оба в областной больнице. И среди всех госпитализированных 295 с внебольничной пневмонией, то есть доля осложненного течения около половины пациентов».

Несмотря на позитивную статистику в нашем регионе, необходим жесточайший контроль по соблюдению мер безопасности, отметил губернатор, потому что угроза остаётся и нельзя допустить повторной вспышки заражения.