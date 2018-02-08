Социальных отделов в аптеках Мурманска стало больше

Лекарственные препараты по доступным ценам - об этом мечтает каждый, а ОАО «Фармация Мурманска» исполняет эти мечты. В Мурманске открылся 7-й социальный отдел.

На проспекте Кольский, 100 состоялось открытие социального отдела по продаже лекарств для малоимущих, пенсионеров и инвалидов. Всё это стало возможно благодаря сети городских аптек, которая таким образом старается заботиться обо всех слоях населения. На открытии побывал и глава администрации Мурманска. Андрей Сысоев лично убедился в качестве обслуживания посетителей и доступности медикаментов.

- Уж более социально направленных предприятий в городе не найти, отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Одной из основных задач работы у этих предприятий - это социальная направленность и решение вопросов мурманчан, которые нуждаются в социальной защите или поддержке. Я считаю, что это очень существенная поддержка для людей, которые нуждаются в поддержке.

Медикаменты в социальных отделах продаются с минимальной наценкой. Здесь представлены лекарственные средства и отечественного, и зарубежного производства. Однако, пока ассортимент товаров с низкой ценой ограничен несколькими сотнями наименований.

- Если по социальной карте вы пользуетесь скидкой по всему ассортименту, а это порядка 5-7 тысяч наименований, то здесь пока у нас отдел начал работу по двум сотням наименований, - отметил Олег Ноздрачёв, генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска», депутат Совета депутатов города Мурманска.

Только за прошлый год количество покупателей в уже работающих льготных отделах выросло, при этом жители города, пользующиеся услугами аптеки, сэкономили более 5,5 миллиона рублей. Это говорит о высоком спросе среди горожан.