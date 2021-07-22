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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.07.21 19:30

Социальный контракт - поддержка в трудной ситуации

В ЗАТО Александровск на текущий момент данной услугой пользуются почти 80 семей или одиноко проживающих северян.

На сегодняшний день одна из основных и самых эффективных мер повышения уровня жизни – это социальный контракт, заключаемый между гражданином и Центром социальной поддержки населения. При грамотно составленном плане и распределении средств за определённый период можно привести в порядок личные дела, погасить задолженность за квартплату, в конце концов, трудоустроиться. Именно так произошло с одной из получательниц услуги – жительницей Гаджиево Еленой.

У женщины несовершеннолетний ребёнок, которого она вынуждена воспитывать сама. Волей случая Елена временно осталась и без работы, в один из сложных периодов жизни верное направление указали именно сотрудники Центра соцподдержки.

Елена Шамсунова, получатель услуги, г. Гаджиево: «В моем случае это развязало руки мне полностью. Задолженность длилась у меня несколько лет, с помощью выплат по соцконтракту мы её полностью погасили,  стало легче дышать, можно сказать так».

Теперь у жительницы Гаджиево и работа есть, и даже ребёнка в лагерь к Чёрному морю удалось отправить.

У семьи Михайлюк из Полярного ситуация похожая. Так как мама в декрете, а папа в виду длительного трудоустройства в службу спасения (отметим довольно сложный процесс приёма на работу и прохождения медкомиссий), семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Средства, полученные с социального контракта, пошли на улучшение бытовых условий: для семьи приобрели надёжного помощника – стиральную машину, а для деток, Владика и Жени, в планах купить мебель.

Дарья Михайлюк, получатели услуги, г. Полярный: «Для нас это значительная помощь. Если кто-то говорит, что это мало… Для нас она огромную роль имеет».

За каждую покупку, увы, придётся отчитаться – это одно из условий заключения договора между гражданами и Центром. Ежемесячно получатели услуги предоставляют кассовые и товарные чеки с покупок, общей суммой не превышающей выплату.

Если совокупный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного на территории Мурманской области, то вам могут предложить данную льготу. Сроки действия выплат варьируются от 3 до 12 месяцев. Здесь всё зависит от составленного специалистами плана и реализации задуманных идей. Если время соцконтракта вышло, а проблемы так и не удалось решить, выплату могут продлить. Главное, получателю данной услуги в этом деле надо быть ответственным.

Мария Краснопеева, специалист Центра социальной защиты населения, г. Полярный: «Всё индивидуально. Если это уважительная причина, то мы всегда на стороне граждан. Вполне возможно, что социальный контракт будет продлён. Всё очень индивидуально».

Потратить средства можно на приобретение лекарств, одежды, включая спецодежду, бытовую технику, мебель и другие необходимые для жизни вещи.

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