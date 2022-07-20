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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.22 19:30

Социальный контракт помог десяткам александровских семей

За два года эффективной работы с населением посредством заключения социального контракта сотрудникам Центра соцподдержки удалось помочь десяткам александровских семей привести в порядок материальные дела: оплатить долги по коммунальным платежам, трудоустроиться, оборудовать детские комнаты или купить необходимую бытовую технику.

В прошлых выпусках редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала об одной из действенных мер социальной поддержки, направленной на помощь семье или гражданину в его конкретном случае.

С помощью социального контракта можно улучшить жизненные условия, приобрести необходимые лекарства, мебель, технику, а также трудоустроиться. Своим опытом работы с адресной помощью поделились с коллегами специалисты Снежногорского Центра социальной поддержки населения.

За два года эффективной работы с населением посредством заключения социального контракта сотрудникам Центра соцподдержки удалось помочь десяткам александровских семей привести в порядок материальные дела: оплатить долги по коммунальным платежам, трудоустроиться, оборудовать детские комнаты или купить необходимую бытовую технику.

Инна Неганова, специалист Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения: «Очень рады, что мы можем помочь данной семье, которая к нам обращается. Помочь им в трудной жизненной ситуации, здесь и сейчас. В этом и заключается адресная помощь. Все мероприятия в социальной адаптации разрабатываются для каждой конкретной семьи».

Своим опытом специалисты поделились с коллегами из других городов Мурманской области, заявившись с итогами работы на региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. По результатам голосования сотрудница Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения была признана лауреатом в номинации «Лучшая практика внедрения социального контракта». Причём, результативность меры поддержки специалисты отслеживают в течение года, что и позволяет по достоинству оценить уровень предоставленной услуги.

Инна Неганова, специалист Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения: «По окончанию социального контракта в течение 12 месяцев мы проводим мониторинг семьи ежемесячно и смотрим, изменились ли у них жизненные обстоятельства, условия жизни, устроился ли человек, уволился и каковы причины… В течение года они не выходят из-под нашего контроля, мы постоянно мониторим ситуацию».

Качество мер подтверждает и руководство: Надежда Матвеева, начальник отдела Снежногорского центра соцподдержки, скрупулезно перепроверяет каждый шаг своих подчинённых. Сама в этой сфере работает 22 года, начинала с прямой помощи пожилым и маломобильным гражданам, работала на социальном обслуживании населения на дому. Теперь головой отвечает за сотрудников центра, зная обо всех тонкостях профессии.

Надежда Матвеева, начальник отдела Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения: «Необходимо рассказать людям, когда, почему можно обратиться, в каких случаях. Это в первую очередь. И конечно он должен быть очень грамотным специалистом, потому что, назначая меры соцподдержки, мы отвечаем за бюджет Мурманской области, самый большой процент его идёт на социальную политику».

Профессионализм обеспечил Надежде Матвеевой заслуженное место на доске почёта Министерства труда и социального развития региона.

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