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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.22 19:30

Социальный контракт помогает в трудной жизненной ситуации

София давно горит желанием начать собственное дело. Девушка обучилась и продолжает совершенствоваться в сфере косметологии. Однако прежде ей придётся решить некоторые финансовые вопросы. Специалист из Полярного и мама двоих детей стала, в связи с семейными проблемами, должником по квартплате. На помощь пришли специалисты Центра социальной поддержки населения и предложили выход – заключить социальный контракт, который поможет при оплате задолженности. Как следствие, Соня не только погасила долг и смогла трудоустроиться, а также в скором времени должна получить субсидию на оплату квитанций и, возможно, наконец, исполнить свою мечту - открыть бизнес.

София Леманн, получательница услуги, г. Полярный: «Помощь у меня ушла, можно сказать, на коммунальные платежи. Я сейчас ещё хочу заказать шкаф и стол для школы, для уроков – рабочее место. Потребностей у нас всегда много, но это серьёзная помощь оказалась».

Получить деньги на своё дело при заключении соцконтракта можно не только от Центра поддержки населения, напоминают специалисты.

Ольга Гарагуля, директор ГОКУ «Снежногорский межрайонный Центр социальной поддержки населения»: «Тем, кто хочет открыть индивидуальное дело и уйти на самозанятость выделяется 250 тысяч Центром соцподдержки населения, плюс он может получить 120 тысяч рублей от Центра занятости при условии составления бизнес-плана».

Жительница Гаджиево Анна и её семья уже неоднократно обращались за помощью в Центр соцподдержки. Первый контракт помог многодетной маме устроиться на работу и решить проблему с лечением одного из детей. А заключение второго контракта – обеспечило юных гимнасток - дочерей Анны спортивной формой и специальными снарядами для занятий.

Анна Карлаш, получательница услуги, г. Гаджиево: «Это замечательное решение государства, такая помощь очень нужна. Со специалистами всегда на связи, они всегда поддерживали, подсказывали».

Работа центра рассчитана на помощь различным категориям граждан и строится по принципу постепенной стабилизации жизни получателя услуги. А основной итог контрактной деятельности – это трудоустройство и постоянный доход, человека, который обратился в учреждение.  

Инна Неганова, специалист ГОКУ «Снежногорский межрайонный Центр социальной поддержки населения», г. Снежногорск: «Для некоторых предприятий на трудоустройство требуется прохождение медкомиссии. У нас не самая дешёвая медкомиссия, а с помощью соцконтракта можно решить эту проблему. Есть и такая категория граждан, как заключенные, которые вышли с мест лишения свободы. Для них соцконтракт, я считаю, является отличным подспорьем для трудоустройства и начала новой жизни».

Конечно, социальный контракт станет панацеей не для всех, однако, Центр может предложить много вариантов решения финансовых затруднений, в зависимости от ситуации, в которой находится гражданин.

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