Социальный проездной билет подорожает с 1 июня

В Мурманской области продолжается выдача единого социального проездного билета, потому что такая поддержка малоимущих северян крайне востребована старшим поколением. Однако его стоимость в июне вырастет на 70 рублей. Впрочем, увеличение стоимости вполне было предсказуемым, ведь стоимость проезда на всех видах транспорта в нашем регионе выросла ещё в начале года.

С 1 января в Мурманской области подорожали все билеты на общественный транспорт, прежней осталось цена только единого социального проездного. Её сдерживали до начала лета, но с 1 июня проездной подорожает. Сейчас в пунктах продажи его можно купить за 640 рублей.

В других регионах страны такой вид социальной поддержки отсутствует, либо проездной даёт право проезда граждан только на одном виде транспорта. В Мурманске можно использовать билет и в троллейбусах, и в автобусах на городских и пригородных маршрутах.

Из бюджета Мурманской области на обеспечение перевозок по льготным проездным ежегодно выделяется 300 миллионов рублей. «Сколько можно мы сдерживали этот рост, но, тем не менее, экономические реалии диктуют свои условия, поэтому стоимость необходимо было поднимать», - прокомментировал ситуацию Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.