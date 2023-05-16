День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.05.23 20:00
София Городилова, старший помощник прокурора Ленинского АО г. Мурманска: о роли прокуратуры в надзоре исполнения законодательства о противодействии коррупции
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Последние комментарии
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
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