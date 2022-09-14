София Сафронова и Софья Климкова открывают новый телепроект «Свежий взгляд»

Информационное агентство «СеверПост» совместно с телеканалом «Арктик-ТВ» и проектом «Академия телевидения» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области запускают новый телепроект «Свежий взгляд». Он состоит из цикла программ, в которых ученики «Академии» выступают в качестве телеведущих.

В первом выпуске юные журналисты посетили в Мурманске Северную котельную и выяснили, откуда берётся тепло в домах, какие источники тепла и виды топлива существуют.

Здравствуйте! В эфире программа «Свежий взгляд»! И её ведущие - София Сафронова и Софья Климкова.

Сентябрь - это не только начало учебного года, но и начало отопительного сезона в Заполярье. Вот мы и решили выяснить, откуда в наших домах появляется тепло и куда оно уходит.

Сегодня мы расскажем всё об отоплении и энергосбережении!