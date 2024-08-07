Софья Стрекаловская задаёт сложные вопросы о переходном возрасте Андрею Чибису, главе Мурманской области

Сегодня вопросы главе региона задаёт 14-летняя мурманчанка Софья Стрекаловская, которая попросила Андрея Владимировича Чибиса, губернатора региона, дать совет подросткам, которые находятся в сложном периоде взросления.

- Мы все через это проходили. Дочь через это проходила, - заметил Андрей Владимирович. – А совет… Несмотря на то, что в голове много чего происходит, не пускаться во все тяжкие, потому что потом об этом можно пожалеть…

- А как прошёл Ваш переходный возраст?

- Нормально!

Выпуски нового проекта будут выходить по средам на сайте «СеверПост» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.