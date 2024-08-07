День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.24 08:55
Софья Стрекаловская задаёт сложные вопросы о переходном возрасте Андрею Чибису, главе Мурманской области
Сегодня вопросы главе региона задаёт 14-летняя мурманчанка Софья Стрекаловская, которая попросила Андрея Владимировича Чибиса, губернатора региона, дать совет подросткам, которые находятся в сложном периоде взросления.
- Мы все через это проходили. Дочь через это проходила, - заметил Андрей Владимирович. – А совет… Несмотря на то, что в голове много чего происходит, не пускаться во все тяжкие, потому что потом об этом можно пожалеть…
- А как прошёл Ваш переходный возраст?
- Нормально!
Выпуски нового проекта будут выходить по средам на сайте «СеверПост» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».
Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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