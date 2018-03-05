Соглашение о сотрудничестве – на благо мурманчан

Администрация Мурманска и Мурманский морской торговый порт подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ позволит сделать взаимодействие муниципалитета и градообразующего предприятия системным и сконцентрировать общие усилия на решении насущных проблем.

Безусловно, Мурманский морской торговый порт имеет для столицы Заполярья историческое значение. Он был образован в 1915 году и всего год спустя вокруг этого предприятия и вырос Мурманск. По сей день торговый порт остаётся градообразующим предприятием, на котором трудится порядка тысячи трёхсот специалистов.

- Отрадно, что сегодняшнее руководство порта понимает необходимость решения сложных задач, которые сегодня диктует жизнь, в том числе и в решении экологических проблем, - отмечает Алексей Веллер, депутат Государственной Думы.

Ежегодно портовики принимают участие в акции «Зелёный рекорд»: высаживают молодые деревья на улицах города, в парках и излюбленных местах отдыха мурманчан. Например, в прошлом году руководство торгового порта безвозмездно предоставило дорожные пылесосы, которые очистили улицы города от накопившегося за зиму песка. Было вывезено больше тысячи тонн пыли и дорожной грязи.

- В 2015 году мы сделали первые серьёзные шаги по взаимодействию с администрацией города в направлении обеспечения комфортной среды обитания, по устройству новых скверов в городе, - говорит Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». – Наш коллектив реконструировал, например, сквер около памятника погибшим портовикам, совместно реализовали реконструкцию памятнику Анатолию Бредову.

Официальное соглашение между муниципалитетом и градообразующим предприятием позволит сделать взаимодействие системным, а так же направит общие усилия на решение острых проблем муниципалитета.

- Я считаю, что подписанием этого соглашения, мы делаем очень серьёзный очередной, я подчёркиваю, очередной шаг вперёд по сотрудничеству порта с администрацией города, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Я уверен, что в ближайшее время, совсем в ближайшее время, мурманчане увидят конкретные результаты реализации этого соглашения.

Впереди совместные реконструкции пяти мурманских парков и скверов. Сейчас проектные работы находятся уже на последней стадии разработки, в ближайшее время строители приступят к работам.