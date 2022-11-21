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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.22 19:30

Соглашение о сотрудничестве Мурманской области и Камчатского края в силе

В столице Заполярья регламентирующий документ подписали главы регионов Андрей Чибис и Владимир Солодов в здании правительства.

Делегация Камчатского края посетила Мурманск с рабочим визитом. Субъекты федерации намерены сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах – соответствующее соглашение в столице Заполярья подписали главы регионов Андрей Чибис и Владимир Солодов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нас очень многое связывает, а прежде всего, связывает Севморпуть. Если Мурманск – это его северо-западные ворота Северного пути, то как раз Петропавловск-Камчатский – это его восточные ворота. И что важно, уже состоялись несколько рейсов, связывающих Мурманск и Петропавловск-Камчатский по грузу. Это и генеральные грузы, это и камчатский краб, рыбная продукция».

Создание логистических цепочек, связанных с перевозкой по Севморпути, не останавливается. К тому же, по поручению Президента РФ Андрей Чибис возглавил рабочую группу Госсовета по развитию Арктической зоны. Глава региона подчеркнул, что в этом направлении также запланировано тесное взаимодействие с Камчатским краем.

Владимир Солодов отметил схожие в двух регионах структуры экономики и задачи развития.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края: «Камчатка - первый рыболовный регион, Мурманская область занимает четвёртое место в России по вылову рыбы. Мы активное развитие связываем с логистикой, Северным морским путём, с транспортировкой углеводородов, а также транспортировкой водных биоресурсов. В том числе и символично, что камчатский краб снова возвращается на Камчатку, будучи выловленным в Мурманской области».

Глава Камчатского края отметил, что наш регион - это лидер по развитию зимних видов туризма. К слову, Мурманскую область и Камчатку объединяет то, что и у нас, и там находятся две главные базы подводных сил России.

Владимир Солодов также уточнил, что в рамках ответного визита Камчатский край будет ожидать молодёжную делегацию из Мурманской области на мероприятиях, посвященных туризму и экологии, в том числе Всероссийском экологическом форуме.

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