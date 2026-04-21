Соглашение о сотрудничестве по созданию профильных классов в направлении «Туризм и гостеприимство» подписали в Мурманском арктическом университете

Их откроют на базе гимназии №1 уже с 1 сентября текущего года. В группах будут обучаться выпускники девятых классов.

Андрей Костин, заместитель главы города Мурманска: «Преподавать дисциплины будут не только педагоги школы, а также высококвалифицированные кадры университета. Мы хотим, чтобы всё-таки обучение было живым, интерактивным, с практическими заданиями. Поэтому стремимся к тому, чтобы уже сейчас на базе первой гимназии создать основу квалифицированных кадров для туристического бизнеса нашего города-героя».

Им предстоит освоить проектирование туристских маршрутов, анализировать данные о коллективных средствах размещения, изучать ключевые тренды индустрии. А также углубиться в изучение истории, английского языка и обществознания для решения прикладных задач.

Татьяна Белевских, директор Института креативных индустрий и предпринимательства МАУ: «Мы обратили внимание на то, что нужно всё-таки начинать раннюю профориентацию уже в школе. Наша главная задача - показать, насколько ёмкая туриндустрия по занятости. Мы хотим показать, насколько разнообразно может быть деятельность, потому что для подрастающего поколения туризм ассоциируется только с работой, экскурсионной практикой, сопровождением группы. Мы хотим показать, что в туриндустрии могут быть очень разные люди задействованы. Это работа человека, это работа с содержанием, конечно и экономика».

Основные задачи обучения — сформировать у школьников целостную систему знаний в сфере туризма и гостеприимства, дать практические навыки, а также обеспечить профессиональную мотивацию для дальнейшего построения карьеры в этой области.

Трёхстороннее соглашение заключено между Мурманским арктическим университетом, городским комитетом по образованию и гимназией номер один.