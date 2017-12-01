Соглашение поможет предпринимателям и судебным приставам

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области и служба судебных приставов договорились помогать друг другу в получении информации о должниках и решении проблем предприятий, оказавшихся в сложных ситуациях.

В Мурманской области об информационном взаимодействии договорились судебные приставы и уполномоченный по правам предпринимателей. Новый документ позволит ускорить процедуру «расследования» обстоятельств и тем самым защитит права бизнесменов, которые подчас сами оказываются неплательщиками или пытаются взыскать долг.

- Для того чтобы квалифицированно разъяснить какой-то вопрос, дать какие-то комментарии мы друг друга будем информировать, будем прикладывать все усилия для того, чтобы всё-таки права предпринимателей тоже защищались государственным органом в той сфере, в которой мы работаем, - отметил Ларин Василий, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Спорные ситуации возникают нередко. Это касается представителей и крупных предприятий, и малого бизнеса. Порой, столкнувшись с финансовой проблемой, предприниматели не спешат обращаться за помощью в государственные органы, а стараются решить вопрос самостоятельно. Однако, зачастую это приводит к ещё большим неприятностям: накоплению долгов или даже банкротству.

- Если по линии службы судебных приставов будут возникать вопросы к предпринимателям, или же у предпринимателей могут возникнуть вопросы к своим коллегам, но по линии контроля судебных приставов, то мы будем выстраивать наши взаимоотношения исходя из условий подписанного соглашения, - отметил Дмитрий Барышев, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Мурманской области, - об информационном обмене. Это поможет урегулированию спорных ситуаций, которые возникают.

Теперь предприниматели могут лично обратиться к бизнес-омбудсмену, который выступит посредником в общении с судебным приставами. По мнению сторон, подписавших соглашение должно улучшить ситуацию с взысканием долгов.