Соглашение поможет вывести воспитание молодого поколения на новый уровень

Соглашение о сотрудничестве подписали в Мурманске региональный Минобр и «Юнармия». По словам экспертов, такой документ позволит упростит взаимодействие ведомств в вопросах патриотического воспитания.

На торжественной церемонии в столице Заполярья собрались кураторы муниципальных отделений «Юнармии» и лучшие юнармейцы региона. За пять лет существования военно-патриотического движения его участники не раз несли вахты памяти и занимались волонтёрской деятельностью.

После подписания соглашения о сотрудничестве с министерством образования и науки Мурманской области воспитание молодого поколения сможет выйти на новый уровень.

Алмаз Биктимеров, начальник штаба регионального отделения «Юнармии»: «Движению «Юнармия» развиваться дальше тяжело, поэтому мы должны делать это все сообща, чтобы не получилось, например, как в басне «Лебедь, рак и щука». Мы должны двигаться в одном направлении».

По словам начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Алмаза Биктимерова, подписание первого соглашения на таком уровне поможет упростить организацию совместных спортивных, патриотических мероприятий и даже проведение экспедиций.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Я уверена, что соглашение на таком уровне будет продлеваться, потому что, та работа, которую мы будем вести вместе по патриотическому воспитанию, по ЗОЖ, по привитию традиционных ценностей среди молодёжи, очень важн».

Сейчас в рядах «Юнармии» около 3 тысячи юных северян. Цель движения не только подготовка будущих защитников Отечества, но и формирование активной жизненной позиции у школьников.