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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.21 19:30

Соглашение во благо северян

В администрации города Мурманска было подписано соглашение по организации отдыха северян.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора подписал трёхстороннее соглашение по организации оздоровления и отдыха работников муниципальных учреждений и их детей до 18 лет. Участниками соглашения также выступили министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев и председатель Мурманской региональной общественной организации «Оздоровление северян» Виктор Сайгин.

— Это соглашение на 2021 год не только полезно и важно для мурманчан, в какой-то степени оно отличается от того, что мы реализовывали раньше. Мы планируем начать оздоровление тех людей, которые пострадали от COVID-19 и нуждаются в реабилитации. Важно, что программа оздоровления северян, на мой взгляд, абсолютно уникальна. Мало можно встретить программ такого типа в других регионах, в других городах. Здорово, что Мурманск участвовал в этой программе, участвует и, я уверен, будет продолжать это делать, — сказал Евгений Никора. — Самое главное — задействовать как можно больше мурманчан, чтобы они получили соответствующие услуги.

Оздоровление и отдых будут организованы на базе пансионата с лечением «Фламинго», расположенного в селе Дивноморское (Краснодарский край). Всего выделено 88 путевок, но число может возрасти.

Распределение путевок будет осуществляться по решению трудового коллектива или специальных комиссий муниципальных учреждений. Первоочередное право на получение путевки имеют работники, занимающие низкооплачиваемые должности, и работники, переболевшие COVID-19 в течение последних 18 месяцев, на основании письменного заявления с учетом принципов социальной справедливости, открытости, мнения трудового коллектива.

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