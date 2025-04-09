Согласно указу Президента РФ, ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную праздничную выплату в размере 80 тысяч рублей

Для удобства граждан выплату назначат автоматически, вместе с пенсией за апрель.

Выплату получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награждённые знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма будет перечислено по 55 тысяч.

Для удобства граждан выплату назначат автоматически, вместе с пенсией за апрель.