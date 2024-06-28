Сохранением и популяризацией народных промыслов в Кольском Заполярье займётся экспертный совет

Коллегиальный орган будет работать при Министерстве культуры Мурманской области.

Помимо представителей профильного министерства в состав совета будут включены специалисты областных художественного и краеведческого музея, а также деятели культуры, имеющие опыт работы в отрасли народных художественных промыслов.

В числе функций совета – принятие решений об отнесении изделий к народным художественным, обсуждение вопросов сохранения и развития, а также сопровождение этой сферы культуры и искусства. Сохранение и популяризация традиционных ремёсел – одно из значимых направлений работы регионального минкульта.

Напомним, что в июне этого года в обновленном формате был организован Межрегиональный праздник плотницкого искусства, который собрал на своих площадках экспертов и народных мастеров, а ключевой темой праздника стало обсуждение методов популяризации традиционных промыслов и поиска новых форматов для привлечения молодёжи к изучению родной культуры.