Сохраним диких оленей Кольского полуострова

Повышение популяции северного оленя, выработка единой научно обоснованной концепции сохранения редких видов флоры и фауны, а также внесение в региональную Красную книгу новых видов – эти вопросы сегодня обсуждались на заседании специальной комиссии, которая прошла при участии заместителя губернатора Евгения Никоры.

В работе комиссии также приняли участие специалисты региональных заповедников, Кольского научного центра и представители природозащитных организаций. В своих докладах они показали насколько важно сейчас принимать более решительные меры, направленные на сохранение природного разнообразия Кольского края.

Что же касается вопроса сохранения популяции северного дикого оленя, то в данный момент на территории области действует мораторий на отстрел этих животных. Продлится он до следующего года. Но в случае, если инициативу полностью запретить охоту на оленей поддержат федеральные власти, то это поможет региону существенно увеличить нашу популяцию и сохранить этот вид для грядущих поколений.

«Этот вопрос очень важный с научной точки зрения. Он важен для формирования уклада жизни коренных малочисленных народов Севера на территории Мурманской области – саами, - отметил Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Он важен для того, чтобы сохранять наши виды животных, пусть и не в первозданном виде, но в том виде, в котором они достались нам от наших предков. У нас не так много крупных диких животных в Мурманской области, поэтому мы дорожим любыми видами и всеми популяциями, в том числе, дикого северного оленя».