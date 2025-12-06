Сохраняем то, что можно утерять: в Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, а в Москве возрождают старинную культуру русского чаепития

Новое исследование показало, что просмотр оригинальных произведений искусства в галерее снижает уровень стресса и воспаления всего за 20 минут. Эксперимент провели в лондонской галерее «Курто» при участии учёных из Королевского колледжа Лондона.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

В Великобритании тестируют имплант, который восстанавливает центральное зрение у пациентов с возрастной дегенерацией сетчатки – заболеванием, приводящим к слепоте. Пациенты сообщают, что после операции и использования специальных очков они смогли различать буквы и читать.

В США медбрат Род Саласай использует гитару и пение, чтобы облегчить восстановление своих пациентов после операций. Как у него это получается? Давайте узнаем.

Новое исследование показало, что просмотр оригинальных произведений искусства в галерее снижает уровень стресса и воспаления всего за 20 минут. Эксперимент провели в лондонской галерее «Курто» при участии учёных из Королевского колледжа Лондона.

Кенийская компания превращает грибы в строительные материалы. Это позволяет защитить природу, а также удешевить отделку домов.

В крупнейших трущобах Кении группа женщин выращивает овощи, используя гидропонику и многоярусные грядки. Проект помогает поддерживать семьи в условиях нехватки земли.

В Нью-Йорке мастер резьбы по камню основал академию, чтобы передать исчезающее ремесло молодому поколению. В США почти не осталось специалистов, способных выполнять ручную каменную резьбу.

Иракский механик сумел превратить хобби в бизнес. Он создаёт причудливые скульптуры из металлолома. При этом не только зарабатывает деньги, но и спасает природу.

В Москве среди огромного количества кофеен можно найти и чайные заведения. Их владелец хочет возродить в России старинную культуру русского чаепития.

Зелёная морская черепаха больше не относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. За последние десятилетия популяция заметно увеличилась. Что этому поспособствовало? Узнаем далее в сюжете.

В Мексике началась программа по сохранению одной из самых редких амфибий в мире – патскуарского аксолотля. Их будут чипировать, это позволит отслеживать их поведение.

Американские учёные нашли две мумии динозавров с отпечатками кожи и мягких тканей. Это позволило впервые точно восстановить внешний облик этих животных.