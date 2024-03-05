Сохраняйте спокойствие: идёт проверка систем оповещения населения

6 марта состоится всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

6 марта состоится всероссийская проверка систем оповещения населения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Комплексную проверку готовности систем оповещения проведут в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и паводками.

Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

Напомним, предыдущий тестовый запуск сирен осуществлялся в октябре прошлого года.