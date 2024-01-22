«Сокровища контрабандистов»: музейная экспозиция изделий из кожи варана, рога носорога и чучела птиц

Эти и другие предметы незаконной торговли северяне могут увидеть на выставке в Мурманском областном краеведческом музее. «Сокровища контрабандистов» - это совместный проект нашего музея с Государственным Дарвиновским музеем.

Нелегальная торговля дикими животными и продукцией из них острая проблема во всем мире. Ежегодно целенаправленно или сами того не понимая люди перевозят с собой сотни тысяч единиц контрабанды. Из них наиболее часто в нашей стране можно встретить сайгака, медведя, лося, оленя, хищных птиц и других представителей фауны.

На выставке 2Сокровища контрабандистов» собраны уникальные предметы, которые были задержаны на таможне при незаконном перемещении через границу.

Альберт Дужак, исполняющий обязанности первого заместителе начальника Мурманской таможни: «Средств и способов у таможенных органов, для того чтобы обнаружить такие товары, достаточно много. Мы, прежде всего, используем технические средства таможенного контроля, инспекционные досмотровые комплексы - большие рентгеновские сканирующие аппараты, через которые можно пропустить огромную фуру, контейнер. Инспектор уже на экране монитора в 3D-изображении, может определить те места, где могут находиться срываемые товары».

Благодаря специальному оборудованию сотрудники таможни проверяют багаж, личные вещи и даже могут отследить скрытые предметы, которые человек проглотил. Всё это делается для того, чтобы снизить оборот незаконной торговли.

Альберт Дужак, исполняющий обязанности первого заместителе начальника Мурманской таможни: «У нас не так много случаев перемещения контрабандных товаров, тем не менее факты перемещения товаров без разрешительных документов или без декларирования существуют. У нас были недавно два факта на финской границе на таможенном посту «Лотта», когда перемещались незаконно шкуры оленя, выявили 54 кости северного оленя. Был случай, когда через норвежскую границу позвонки кита везли с северного района Нордкапа. Выявили их, в том числе и по источаемому запаху».

Большинство изъятых товаров попадает в музеи и на выставки. Цель таких проектов - привлечь внимание общественности к такой острой проблеме.

Экспозиция «Сокровища контрабандистов» будет работать в Мурманском областном краеведческом музее до 24 марта.