«Солдат года», или Талант в армии не затеряется!

В ЗАТО Александровск стартовал конкурс для военнослужащих-срочников «Солдат года».

Для краснодарца Андрея участие в конкурсе «Солдат года», скорее, развлечение, нежели испытание. Ведь со сложностями службы в северных широтах военный сталкивается ежедневно, так что уже привык.

Андрей Злищев, военнослужащий, г. Полярный: «Первое, что хотелось бы заметить, это снег. У нас его практически нет. Уже последние лет десять не видел его в таком количестве».

В ежегодном, третьем по счёту, конкурсе талантов участие приняли пятеро солдат, проходящих службу в большом ЗАТО. Александру Салыкину повезло чуть больше остальных конкурсантов, служить Родине он остался в родном краю. Тем не менее, за полгода понял, армия не станет делом всей его жизни.

Александр Салыкин, военнослужащий, п. Оленья Губа: «Я до этого пять лет занимался самодеятельностью и «Солдат года» - это для меня, всё равно, что отдохнуть от армии. Это что-то новое, интересное и завораживающее».

Рязанский парень Егор Праскурин, как и его конкурент, до армии был заводилой.

Егор Праскурин, военнослужащий, г. Гаджиево: «Мне стало интересно, потому что раньше занимался творчеством. Я сам организовывал эти мероприятия, знаю, что это. Решил попробовать себя, но не как организатор, а как участник. Это интересно, участники – хорошие парни, желаю им успеха, удачи в службе, надеюсь, всё хорошо будет у них».

Шесть с половиной тысяч километров отделяют Давида от родной земли. Призван в Иркутске, служит в Полярном. Парень точно знает, что такое армия.

Давид Кудрявцев, военнослужащий, г. Полярный: «Армия, в первую очередь, это выдержка, это дисциплина, это год».

На первом этапе конкурса жюри познакомилось с участниками. Ведь заданием это тура была подготовка визитной карточки, в которой солдаты рассказали о себе, своей части и службе.

Елена Поддубная, художественный руководитель Центра культуры «Север», г. Полярный: «Конкурсанты – ребята-солдаты – могут проявить не только свои воинские качества, но и разносторонние таланты: раскрыть себя в вокальном мастерстве, в танцевальном, показать всем свою смекалку».

Учитывались оригинальность представления, артистизм и мастерство исполнения. Второй этап, где проверят физические способности конкурсантов, состоится ближайшее время. А в конце февраля станет известно, кто станет солдатом года ЗАТО Александровск.