«Солдатом года» стать помогла балалайка!

Целый месяц пятеро военнослужащих большого ЗАТО проявляли свои бойцовские качества, показывали таланты и раскрывали весь свой потенциал. Кто же лучший солдат в ЗАТО Александровск, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Первый этап конкурса «Солдат года» дался легче, признаётся военнослужащий Александр Салыкин. Физическая подготовка у бойца на уровне, тем не менее, к своему выступлению он относится критично.

Александр Салыкин, военнослужащий, нп. Оленья Губа: «Не хватило моторики, скорее всего. А так все были на равных».

Во втором этапе конкурса ребятам пришлось проявить свои физические качества и боевые навыки, которые он приобрели до службы и те, что освоили уже в армии.

Николай Шенцев, военнослужащий, г. Полярный: «Самым сложным для меня были гири, потому что на гражданке я не занимался гиревым спортом. Самым лёгким – отжимание и подъём туловища».

Такие конкурсы солдатам только в радость: мужскую дружбу укрепляют, да и от службы можно немного отдохнуть.

Алексей Алексеев, судья этапа конкурса «Солдат года»: «Для поддержки морального духа солдат, матросов, чтобы у них было стремление к спорту».

Светлана Попова, судья этапа конкурса «Солдат года»: «Ну, во-первых, для поднятия боевого духа, чтобы скрасить будни бойцов, которые у них монотонно проходят. А здесь переключились, молодцы».

В финале конкурсантам пришлось суммировать таланты. Борьба развернулась нешуточная: каждый стремился покорить судей чем-то особенным, исключительным. И, несмотря на то, что диплом в специальных номинациях по итогам состязаний достался каждому, солдатом года по количеству набранных баллов стал Николай Шенцев, который сразил комиссию своей игрой на русском народном инструменте.

Николай Шенцев, военнослужащий, г. Полярный: «Самый сложный этап – первый, потому что я не так давно выписался из госпиталя и нужно было подготовить программу. Это была визитная карточка – первый этап».

Отличаются наши солдаты и ловкостью, и смекалкой, и артистизмом. Именно это доказал третий муниципальный конкурс для военнослужащих. Российской армии есть кем гордиться.